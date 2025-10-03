Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шенгенская виза
Шенгенская виза
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:49

Шенгенский визовый фильтр ужесточился: без нужной суммы даже бронь не спасёт

Бандурин: для шенгенской визы россиянам нужно около 300 тысяч рублей на счёте на 2 недели

Поездка в Европу для россиян становится всё более затратной и требует тщательной подготовки. Помимо выбора маршрута и проживания, важную роль играет финансовый вопрос: страны Шенгенской зоны предъявляют строгие требования к сумме на счёте. Ошибка в планировании может обернуться отказом в визе или даже проблемами при въезде.

Финансовые требования для визы

"Для оформления шенгенской визы нужно иметь определенную сумму на счете — примерно 300 тысяч рублей для двухнедельной поездки и около 600 тысяч при более длительных сроках", — отметил эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин в беседе с Pravda.Ru.

Эта сумма включает проживание, транспортные расходы, питание и страховку. Учитывается и то, что путешественник должен оставаться финансово независимым на протяжении всей поездки.

Где сэкономить

"Главный способ сэкономить — это выбор доступного проживания. С едой уже сложно существенно снизить расходы", — пояснил Бандурин.

Поэтому туристам рекомендуют обращать внимание на гостиницы среднего уровня, хостелы или апартаменты, бронировать их заранее и пользоваться скидочными сервисами. Что касается транспорта, автобусы и поезда обходятся значительно дешевле внутренних авиаперелётов.

Препятствия с паспортами

Отдельное внимание стоит уделить документам. В ряде стран действуют ограничения на въезд с пятилетними небиометрическими паспортами. В список входят Франция, Литва, Латвия, Эстония и Чехия. Путешественники, у которых на руках такие документы, рискуют столкнуться с депортацией или аннулированием визы.

Расходы на поездку

Вариант

Проживание (2 недели)

Транспорт

Минимум на счёте

Бюджетный

хостелы, апартаменты

автобусы, поезда

от 300 000 ₽

Средний

3* отели, апарт-отели

поезда, лоукостеры

от 400 000 ₽

Комфорт

4-5* отели

внутриевропейские перелёты

от 600 000 ₽

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте требования к паспортам заранее.
  2. Подавать документы лучше за 3 месяца до поездки.
  3. Сразу закладывайте в бюджет страховку и непредвиденные расходы.
  4. Используйте сервисы поиска жилья и транспорта с кэшбэком.
  5. Продумывайте маршрут так, чтобы чередовать крупные города с менее дорогими.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подать документы слишком поздно.
    Последствие: задержка в рассмотрении и отказ в визе.
    Альтернатива: планировать оформление за 90 дней.
  • Ошибка: бронировать отель в последний момент.
    Последствие: переплата и ограниченный выбор.
    Альтернатива: использовать раннее бронирование или сервисы аренды жилья.
  • Ошибка: покупать билеты только на самолёт.
    Последствие: рост затрат.
    Альтернатива: выбирать поезда или автобусы для переездов внутри Европы.

А что если…

Если турист не располагает нужной суммой на счёте, возможны альтернативы: более короткие поездки, выбор недорогих направлений (например, Венгрия или Польша), а также совместные туры, где расходы делятся на группу.

Таблица "Плюсы и минусы" планирования поездки

Подход

Плюсы

Минусы

Раннее бронирование

экономия, широкий выбор

необходимость заморозить средства

Последняя минута

иногда большие скидки

риск отсутствия жилья/билетов

Автобусы и поезда

низкая цена, возможность увидеть больше

дольше в пути

Самолёт

быстро и удобно

дорого, особенно при позднем бронировании

FAQ

Как выбрать страну для первой поездки по шенгену?
Лучше начать с более лояльных стран (Испания, Италия), чтобы упростить процесс получения визы.

Сколько стоит страховка для поездки в Европу?
Средняя цена — от 1500 до 4000 рублей за две недели, зависит от программы и страховой компании.

Мифы и правда

  • Миф: визу одобряют только при наличии дорогих бронирований.
    Правда: важен баланс документов и финансовая состоятельность.
  • Миф: достаточно показать бронь отеля.
    Правда: консульство может потребовать подтверждение оплаты.
  • Миф: автобусные билеты не учитываются.
    Правда: любые документы о маршруте увеличивают шансы на одобрение.

3 интересных факта

  1. В некоторых странах минимальная сумма на счету привязана к количеству дней, проведённых в стране (от 40 евро в день).
  2. Визы чаще всего одобряют тем, кто ранее уже посещал Европу.
  3. Франция — лидер по числу выданных шенгенских виз россиянам до пандемии.

Исторический контекст

Режим шенгенских виз появился в 1995 году. Он позволил жителям Европы перемещаться без границ внутри зоны. Для россиян правила всегда были строже: требовалось финансовое подтверждение, страховка и детальный маршрут. В последние годы условия стали ещё более жёсткими, что связано с изменениями в международных отношениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Город Баоцзы в провинции Шэньси: история, храм Цзинтай-гуань и даосские святыни сегодня в 7:00

Из деревушки на сто человек в китайский мегаполис: невероятная судьба Баоцзы

Баоцзы — город в провинции Шэньси, где современный мегаполис соседствует с древними даосскими храмами и легендами о Хуан-ди.

Читать полностью » Город Аксу в Синьцзяне: история, достопримечательности и современная жизнь сегодня в 6:57

От древних храмов до ночных клубов: как Аксу меняет лицо Синьцзяна

Аксу в Синьцзяне сочетает древние буддийские монастыри, фруктовые сады и современный комфорт. Узнайте, чем удивляет этот город на Шёлковом пути.

Читать полностью » Китай: история, культура, природа и государственные символы страны сегодня в 5:52

Китай глазами туриста: от золотых пляжей до заснеженных вершин

Китай — это страна загадок, где древние традиции соседствуют с современными мегаполисами. Узнайте, чем удивляет Поднебесная сегодня.

Читать полностью » Туризм в Китае: культурные центры, национальные парки и современные мегаполисы сегодня в 4:48

От Тибета до Хайнаня: что делает Поднебесную туристическим гигантом

Китай открывает для туристов древние города, национальные парки и современные мегаполисы. Узнайте, что ждёт путешественников в Поднебесной.

Читать полностью » Китайская кухня: традиции, особенности и главные кулинарные школы сегодня в 3:46

Китайская кухня: вкус, который невозможно перепутать ни с чем другим

Китайская кухня удивляет сочетанием вкусов, древними традициями и неожиданными ингредиентами. Узнайте, что скрывается за её популярностью.

Читать полностью » Ростуризм: самостоятельный отдых с дегустациями в Краснодарском крае стоит от 38 тысяч рублей сегодня в 2:14

Вино, море и тайны Кубани: туризм, который превращает отпуск в ритуал

Краснодарский край превращается в центр винного туризма: маршруты, цены, дегустации и новые проекты ждут энотуристов уже этой осенью.

Читать полностью » Сергей Ганзий: в Крыму в реестр вошли 50 гостевых домов, это считают успехом сегодня в 1:26

Гостевые дома на грани: с 2026 года тысячи объектов рискуют исчезнуть

Новый закон о гостевых домах уже действует: эксперимент в регионах выявил первые результаты, но впереди самое важное — проверка временем.

Читать полностью » Green Flow: осень считается лучшим временем для поездок в горы России сегодня в 0:47

Пять мест в России, где природа осенью раскрывает свои тайные лица

Осень превращает российские горы в особенное пространство для отдыха: меньше людей, яркая природа, гастрономия и энергия на каждом маршруте.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Лавровый лист используют в домашнем уходе для тонизации и уменьшения морщин
Питомцы

Шерсть американского кокер-спаниеля требует регулярного вычёсывания
Спорт и фитнес

Гребной тренажёр: польза для спины, ног, пресса и плеч
Дом

Смесь уксуса и моющего средства эффективно растворяет налёт в душе и ванне
Авто и мото

В России предложили повысить штрафы за громкий выхлоп до 30 тысяч рублей
Питомцы

Без помощи врача многие болезни кошек быстро переходят в тяжёлую стадию
Технологии

iOS и Android предлагают встроенную защиту, но на Android доступна частичная очистка памяти
Садоводство

Луковая шелуха и аспирин укрепляют рассаду томатов и защищают растения от болезней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet