Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:34

Сладкие обещания оборачиваются ловушкой: как не стать жертвой финансового мошенничества

Легальные инвестиции всегда сопровождаются четкими договорами — аналитик Моженков

Высокие и завышенные обещания доходности, которые не соответствуют реальности, часто служат предупреждением о возможной финансовой пирамиде. Такой вывод сделал финансовый аналитик Николай Моженков в комментарии для издания MoneyTimes. По его словам, нужно настороженно относиться к инвестиционным предложениям, которые обещают доходы, выходящие за рамки рыночных реалий.

Чрезмерные обещания — главный сигнал опасности

Моженков объяснил, что легальные и безопасные инвестиции всегда сопровождаются четко прописанными договорами, в которых детально изложены условия и направления вложений. Отсутствие прозрачности в договорных отношениях или неясность в вопросах, куда и как будут направлены средства, — это первый и очевидный сигнал о том, что перед вами может быть мошенническая схема.

"Если вам обещают заведомо слишком "сладкие" условия, которые на этом рынке невозможны, вы должны понимать, что, скорее всего, этого не будет, а вам будут просто выплачивать доход за счет новых приходящих инвесторов. И это не только в России. Была такая компания мировая, которая обманула людей на четырнадцать миллиардов долларов в Америке. Они шестнадцать лет существовали", — пояснил Моженков.

Как избежать ловушки

Аналитик также напомнил, что при любых инвестициях необходимо тщательно изучать документы, оценивая риски и условия. Важно помнить, что предложения с доходностью, значительно выше рыночной, часто скрывают повышенные риски.

"Самое главное не идти на то, что гораздо выше, чем у других. Потому что бесплатный сыр и что-то уникальное только в мышеловке. И люди должны это помнить перед тем, как осуществить любую инвестицию, которая кажется слишком "сладкой"", — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что проблемы с прозрачностью договоров и отсутствие открытой информации о проекте должны настораживать. Это явный сигнал того, что компании либо нечестны с клиентами, либо занимаются откровенным обманом.

Высокие обещания доходности, отсутствие договорных обязательств и рискованные инвестиционные схемы — это основные признаки финансовых пирамид. Моженков советует потенциальным вкладчикам внимательно подходить к выбору инвестиционных проектов и всегда проверять их легитимность, чтобы не стать жертвой мошенников.

