Зарплаты — вверх, льготы — по списку: жители ЯНАО почувствуют перемены
Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ждёт целый ряд изменений, многие из которых напрямую связаны с финансами. Среди них — индексация зарплат и пенсий, единовременные выплаты и корректировки в льготах и налоговой отчётности.
Индексация зарплат
-
Работники бюджетной сферы: оклады и ставки увеличатся на 4,5%.
-
Медицинские сотрудники: повышение также составит 4,5%.
-
Окружной центр ветеринарии: оклады проиндексируют на 7,6%.
-
Федеральные служащие (полиция, СУ СКР, МЧС, ФСИН и др.): зарплаты вырастут на 7,6%.
Пенсии и выплаты
-
Военные пенсионеры и сотрудники силовых ведомств: пенсии будут увеличены на 7,6% (индексация произойдёт автоматически).
-
Жители старше 80 лет: также получат увеличение пенсии.
-
Ко Дню пожилого человека (1 октября): единовременная выплата в размере 1 122 рубля для мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет.
Льготы и социальная поддержка
-
Ноябрьск: отменяется бесплатный проезд для школьников, введённый в 2021 году. Льгота сохранится для:
-
детей из многодетных семей,
-
детей участников СВО.
-
-
Федеральные льготники: до 1 октября необходимо определиться с формой получения набора социальных услуг на 2026 год.
В "натуральный" пакет входят:
-
бесплатные лекарства и медизделия,
-
специализированное лечебное питание,
-
санаторно-курортное лечение,
-
бесплатный проезд на электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
-
Налоговые изменения
ФНС вводит новые правила подачи обращений и отчётности:
-
упор делается на онлайн-сервисы;
-
подавать декларации, жалобы и корректировки можно через:
-
личный кабинет налогоплательщика,
-
портал "Госуслуги",
-
электронные сервисы ФНС;
-
-
личное посещение налоговой теперь требуется реже.
