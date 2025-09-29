Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:18

Зарплаты — вверх, льготы — по списку: жители ЯНАО почувствуют перемены

Зарплаты федеральных служащих и ветеринаров в ЯНАО вырастут на 7,6%

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ждёт целый ряд изменений, многие из которых напрямую связаны с финансами. Среди них — индексация зарплат и пенсий, единовременные выплаты и корректировки в льготах и налоговой отчётности.

Индексация зарплат

  • Работники бюджетной сферы: оклады и ставки увеличатся на 4,5%.

  • Медицинские сотрудники: повышение также составит 4,5%.

  • Окружной центр ветеринарии: оклады проиндексируют на 7,6%.

  • Федеральные служащие (полиция, СУ СКР, МЧС, ФСИН и др.): зарплаты вырастут на 7,6%.

Пенсии и выплаты

  • Военные пенсионеры и сотрудники силовых ведомств: пенсии будут увеличены на 7,6% (индексация произойдёт автоматически).

  • Жители старше 80 лет: также получат увеличение пенсии.

  • Ко Дню пожилого человека (1 октября): единовременная выплата в размере 1 122 рубля для мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет.

Льготы и социальная поддержка

  • Ноябрьск: отменяется бесплатный проезд для школьников, введённый в 2021 году. Льгота сохранится для:

    • детей из многодетных семей,

    • детей участников СВО.

  • Федеральные льготники: до 1 октября необходимо определиться с формой получения набора социальных услуг на 2026 год.
    В "натуральный" пакет входят:

    • бесплатные лекарства и медизделия,

    • специализированное лечебное питание,

    • санаторно-курортное лечение,

    • бесплатный проезд на электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

Налоговые изменения

ФНС вводит новые правила подачи обращений и отчётности:

  • упор делается на онлайн-сервисы;

  • подавать декларации, жалобы и корректировки можно через:

    • личный кабинет налогоплательщика,

    • портал "Госуслуги",

    • электронные сервисы ФНС;

  • личное посещение налоговой теперь требуется реже.

Читайте также

Кильтау: неприятный запах в Сургуте связан с вывозом осадка на поля 26.09.2025 в 8:11

Очистные под вопросом, воздух под угрозой: когда в Сургуте станет легче дышать

Запах от очистных в Сургуте обещают устранить после модернизации. Пока идёт пусконаладка, а ключевую проблему решит сертификация осадка.

Читать полностью » Основные покупатели квартир в ХМАО — жители Тюмени, Москвы и Петербурга 26.09.2025 в 7:18

Сначала нефть, потом квадратные метры: рынок жилья в Югре взлетел за год

Интерес россиян к недвижимости в Югре в 2025 году вырос почти в два раза. Чаще всего жильём интересуются жители Тюмени, Москвы и Петербурга.

Читать полностью » 26.09.2025 в 6:11

Залей, но не меньше двух: как одна АЗС в Югре едва не попала под санкции за редкость

«Калининграднефтепродукт» заявил, что фактов недолива топлива на АЗС № 53 не выявлено. Предостережение Росстандарта касалось лишь минимальной дозы в 2 литра.

Читать полностью » В Югре вырос интерес к поездкам в ОАЭ и Египет осенью 26.09.2025 в 5:18

Школа на паузе, чемодан — в руки: в Югре планируют отпуск на каникулах с выгодой

Югорчане на осенние каникулы чаще всего выбирают Турцию, Египет и ОАЭ. Причина — тёплый климат, прямые рейсы и доступные цены.

Читать полностью » Рейс Нижневартовск – Сочи задержали почти на пять часов 26.09.2025 в 4:18

Когда не дроны, так расписание: утренний рейс из Нижневартовска превратился в обеденный

Рейс Нижневартовск—Сочи задержали почти на 5 часов. Причиной стали ограничения в аэропорту курортного города из-за угрозы атаки беспилотников.

Читать полностью » Аналитики: интерес к земле под ИЖС в регионе вырос на 33% 26.09.2025 в 3:37

Инвестиция с забором: в Югре земля под ИЖС становится новым "золотом"

Спрос на участки под ИЖС в Югре за полгода вырос на 33%. Землю покупают не только для строительства домов, но и в качестве инвестиций.

Читать полностью » В ХМАО продаётся свыше 150 дач по цене до 300 тысяч рублей 26.09.2025 в 2:28

Дача на сдачу: что продают в Югре за 100–300 тысяч рублей

В Югре активно продают дешёвые дачи: больше всего объектов до 300 тыс. рублей сосредоточено под Нижневартовском, но есть и в других городах округа.

Читать полностью » Аналитики: цена iPhone 16 в Югре снизилась на треть 26.09.2025 в 1:18

Айфон по цене в два клика: после выхода iPhone 17 в Югре начался обвал цен

В Югре новые iPhone 16 заметно подешевели после выхода 17-й линейки. Базовая модель потеряла 33%, но лидером продаж остаётся Pro Max.

Читать полностью »

