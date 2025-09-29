Зарплаты — вверх, льготы — по списку: жители ЯНАО почувствуют перемены

26.09.2025 в 8:11

Очистные под вопросом, воздух под угрозой: когда в Сургуте станет легче дышать

Запах от очистных в Сургуте обещают устранить после модернизации. Пока идёт пусконаладка, а ключевую проблему решит сертификация осадка.

Читать полностью »

26.09.2025 в 7:18

Сначала нефть, потом квадратные метры: рынок жилья в Югре взлетел за год

Интерес россиян к недвижимости в Югре в 2025 году вырос почти в два раза. Чаще всего жильём интересуются жители Тюмени, Москвы и Петербурга.

Читать полностью »

26.09.2025 в 6:11

Залей, но не меньше двух: как одна АЗС в Югре едва не попала под санкции за редкость

«Калининграднефтепродукт» заявил, что фактов недолива топлива на АЗС № 53 не выявлено. Предостережение Росстандарта касалось лишь минимальной дозы в 2 литра.

Читать полностью »

26.09.2025 в 5:18

Школа на паузе, чемодан — в руки: в Югре планируют отпуск на каникулах с выгодой

Югорчане на осенние каникулы чаще всего выбирают Турцию, Египет и ОАЭ. Причина — тёплый климат, прямые рейсы и доступные цены.

Читать полностью »

26.09.2025 в 4:18

Когда не дроны, так расписание: утренний рейс из Нижневартовска превратился в обеденный

Рейс Нижневартовск—Сочи задержали почти на 5 часов. Причиной стали ограничения в аэропорту курортного города из-за угрозы атаки беспилотников.

Читать полностью »

26.09.2025 в 3:37

Инвестиция с забором: в Югре земля под ИЖС становится новым "золотом"

Спрос на участки под ИЖС в Югре за полгода вырос на 33%. Землю покупают не только для строительства домов, но и в качестве инвестиций.

Читать полностью »

26.09.2025 в 2:28

Дача на сдачу: что продают в Югре за 100–300 тысяч рублей

В Югре активно продают дешёвые дачи: больше всего объектов до 300 тыс. рублей сосредоточено под Нижневартовском, но есть и в других городах округа.

Читать полностью »

26.09.2025 в 1:18

Айфон по цене в два клика: после выхода iPhone 17 в Югре начался обвал цен

В Югре новые iPhone 16 заметно подешевели после выхода 17-й линейки. Базовая модель потеряла 33%, но лидером продаж остаётся Pro Max.

Читать полностью »