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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:57

Финансовый план может оказаться бесполезным: вот как правильно тратить деньги

Оптимальный горизонт финансового планирования напрямую зависит от образа жизни и мобильности конкретного человека. Об этом рассказала изданию NewsInfo преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Анна Хуруджи.

Специалист пояснила, что универсального периода для составления бюджета не существует, так как темп трат у всех разный. Люди, часто выезжающие в командировки, вынуждены постоянно адаптировать свои расходы под реалии разных регионов или стран. В то же время те, кто ведет оседлый образ жизни, имеют более стабильную и предсказуемую структуру потребления.

При расчетах важно учитывать не только базовые потребности, но и сопутствующие расходы, связанные с досугом или привычками. Анализ текущего положения дел помогает понять, как хранить накопленное с максимальной пользой.

"Жить сегодняшним днем — это самая проигрышная стратегия. В максимальном большинстве случаев. Есть, конечно, исключения, когда человек оказывается в такой ситуации, что он может планировать не дольше, чем на день. Но если мы говорим о спокойном режиме жизни, то первое, что мы делаем, оцениваем горизонт событий", — отметила Хуруджи.

По словам эксперта, планирование бюджета должно включать обязательный резерв на случай непредвиденных обстоятельств: поломки техники, автомобиля или внезапных изменений в рабочих планах. Только при наличии финансовой подушки бюджет можно считать сбалансированным.

Своевременное формирование сбережений также позволяет избежать проблем, если терминал не выдал средства при совершении операции. Долгосрочные же горизонты в три или пять лет подходят лишь для реализации конкретных крупных задач, таких как покупка недвижимости или транспорта.

"Понятное дело, что всегда может случиться то, что мы не планировали, не хотели, не знали заранее. Для этого всегда в статье бюджета должны быть отложенные средства на непредвиденные расходы", — рассказала специалист.

Для реализации масштабных целей экономисты рекомендуют заранее рассчитывать интенсивность накоплений. Важно учитывать и внешние факторы: иногда на фоне рыночных колебаний приобретение электроники становится более выгодным решением, чем простое удержание наличности.

В целом, детальное планирование всего семейного бюджета на десятилетия вперед невозможно из-за обилия непредсказуемых факторов. Основы ответственного отношения к деньгам закладываются еще в детстве, поэтому обучение ребенка грамотности стоит начинать в раннем возрасте. Кроме того, при управлении капиталом необходимо проявлять осторожность: даже обычные перечисления близким людям могут привлечь внимание контролирующих органов, если они выглядят подозрительно.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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