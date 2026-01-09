В 2026 году эта финансовая ошибка обходится особенно дорого — многие её не замечают

Финансовое поведение в 2026 году требует большей осознанности: высокая ставка, нестабильный рынок и избыток рискованных предложений усиливают последствия ошибок. На этом фоне инвесторы всё чаще обращают внимание не на доходность, а на базовые принципы управления деньгами. Об этом рассказал инвестор, основатель инвестклуба "Лига Инвесторов" Евгений Ходченков в комментарии изданию "Газета.Ru".

Отсутствие стратегии как ключевая ошибка

По словам эксперта, главной финансовой ошибкой остаётся жизнь без долгосрочного плана. Когда решения принимаются "по ситуации", люди чаще действуют хаотично и упускают возможность системно накапливать капитал.

Ходченков пояснил, что многие сосредоточены на текущих расходах — кредитах, ремонте, росте цен, — но не формируют представление о будущем. Это приводит к эмоциональным покупкам, спонтанным инвестициям и отказу от регулярных сбережений. В результате финансовые цели откладываются на неопределённый срок.

Инвестор рекомендует составить простую стратегию минимум на три года: определить источники дохода, долю накоплений, направления инвестиций и целевые ориентиры по капиталу.

Кредиты без расчёта реальной стоимости

Второй распространённой ошибкой Ходченков назвал оформление кредитов без оценки их полной цены. В 2026 году, по его словам, ключевая ставка, как ожидается, останется высокой, а значит, заёмные средства будут обходиться дорого.

Проблема заключается в том, что заёмщики часто ориентируются только на размер ежемесячного платежа, игнорируя итоговую переплату. Такой подход искажает реальную картину и может привести к финансовым трудностям.

Эксперт предлагает перед оформлением кредита задать себе два вопроса: поможет ли он увеличить доход и вырастет ли в цене актив, купленный на заёмные деньги. Если оба ответа отрицательные, кредит, по его словам, становится способом "проесть" будущий достаток.

Инвестиции в непонятные инструменты

Третьей серьёзной ошибкой инвестор считает вложения в инструменты, механизм которых человек не понимает. Ходченков предостерёг от участия в сомнительных схемах с обещаниями доходности вроде "20% в месяц", агрессивных токенов и спекулятивных активов.

Он отметил, что на фоне высокой потенциальной доходности растёт и риск потери средств. Усиленная информационная неопределённость, по его словам, повышает вероятность неверных инвестиционных решений со стороны частных инвесторов.

Чтобы снизить риски, Ходченков советует распределять портфель: 60-70% — в надёжные инструменты, 20-30% — в активы умеренного риска и не более 10% — в высокорискованные вложения.