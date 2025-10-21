Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:47

Регион, который умеет считать: как Пенза обошла остальных и выбилась в лидеры

Пензенская область вошла в число лидеров по качеству управления финансами — Минфин России

Когда регион становится примером финансовой дисциплины для всей страны — это не случайность, а результат системной работы. Пензенская область вошла в число лидеров по качеству управления финансами, получив высокую оценку Минфина России по итогам прошлого года.

Как оценивали регионы

Минфин России проводил масштабный мониторинг, где субъекты страны проверялись по 100 ключевым показателям эффективности бюджетной политики.

"Высокий результат Пензенской области связан с соблюдением требований бюджетного законодательства, эффективным планированием бюджета, снижением долга и отсутствием просроченной задолженности по бюджетным обязательствам. Значимым направлением также является выстраивание системы межбюджетных отношений с муниципалитетами, от которой зависит развитие территорий и качество жизни населения", — отметил губернатор Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.

Поддержка муниципалитетов растёт

В 2024 году на помощь муниципальным образованиям из областного бюджета направили 13,8 млрд рублей - это на 18% больше, чем годом ранее. А в 2025-м финансирование снова увеличили — ещё на 8%.

"Обновление коснулось 96 объектов ЖКХ, 39 объектов улично-дорожной сети в опорных населённых пунктах — Нижний Ломов, Каменка, Кузнецк, Пенза. В областном центре также продолжили программу "Мой двор”: за два года отремонтировали 364 двора", — перечислил глава региона.

Курс на развитие инфраструктуры

Губернатор подчеркнул, что поддержка муниципалитетов продолжится.

"Мы будем помогать им и дальше, чтобы у них появлялись дополнительные средства на обновление инфраструктуры", — добавил он.

Таким образом, Пензенская область не просто укрепляет собственные финансовые позиции, но и создаёт условия для устойчивого развития городов и районов.

