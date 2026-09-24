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Студенты пьют кофе на ступенях университета осенью
Студенты пьют кофе на ступенях университета осенью
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:49

Мужчина занимает деньги ради свидания: за щедрым жестом скрывается тревожный сигнал для отношений

Мужчинам категорически не стоит оформлять кредиты или занимать средства у знакомых ради организации встреч с потенциальными партнершами, говорит психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, почему финансовая состоятельность остается базовым критерием отбора спутника жизни.

Ранее в США зафиксировали спад активности молодых пар из-за высокой инфляции. Почти треть представителей поколений Z и миллениалов стали реже посещать заведения, а 11% и вовсе перешли на формат домашних встреч. Примечательно, что 17% опрошенных признались в использовании заемных средств для оплаты свиданий.

Психолог подчеркивает, что стремление к созданию пары и поиску близкого человека — это естественная потребность, основанная на механизмах привязанности. Однако попытка имитировать достаток через долги подрывает саму суть процесса выбора партнера. По мнению эксперта, мужская готовность брать на себя расходы на этапе ухаживания является биологическим сигналом надежности и способности обеспечить будущее потомство.

"Мужчина показывает, что он может, и я подчеркиваю, не обязан, но может взять ответственность за женщину и за будущее потомство — это его финансовая благонадежность, которой он оплачивает кофе, поход в кино или еще куда-то. Женщины, которые готовы разделить счета, на самом деле определенная условность нашего современного времени", — пояснила Метелина.

Специалист добавила, что если у мужчины нет средств даже на минимальные траты, такие как чашка чая или билет на выставку, ему стоит сфокусироваться на росте доходов, а не на поиске отношений. Женщина в любом случае предполагает определенные расходы, и демонстрировать хотя бы минимальную состоятельность — это мужская задача. При этом эксперт не призывает к избыточной роскоши. Вместо элитарных ресторанов вполне допустимы прогулки в парке с покупкой цветов или посещение уютного кафе.

"Почему я против того, чтобы мужчины брали в долг на свидание? В первую очередь потому, что если ты не можешь потратиться на чашку кофе с эклером для девушки в холодное время года, это значит, что тебе рано заводить женщину. Надо заниматься тем, чтобы обеспечить себе более высокий уровень дохода", — резюмировала психолог.

Метелина также отметила, что в семейной жизни финансовая нагрузка может распределяться иначе, однако на старте отношений мужчине важно подтвердить свой статус "добытчика", чтобы заложить фундамент здоровой иерархии в паре.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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