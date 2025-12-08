Копить или жить сейчас: привычка, которая определяет судьбу после 50

Привычка, а не доход, определяет финансовое благополучие в зрелости. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru", ссылаясь на слова финансового консультанта и генерального директора компании "Организация личных финансов" Алены Никитиной.

Время как главный капитал

Многие считают, что для достойной старости нужен высокий доход или выгодные инвестиции. На деле ключевым фактором оказывается время. Чем раньше человек начинает откладывать, тем меньшими суммами он способен сформировать ощутимый капитал. "Самое главное при накоплении на пенсию — это время. Чем раньше человек начнет откладывать, тем меньшими суммами он сможет сформировать значительный капитал", — подчеркнула Никитина. Даже небольшие, но регулярные взносы в молодости приносят больший результат, чем крупные вложения после пятидесяти.

Финансовая стратегия здесь строится не на поиске сверхдоходных инструментов, а на системности. Привычка к регулярности — вот что позволяет накоплениям работать в долгую. Постоянство и дисциплина оказываются важнее рискованных попыток быстро приумножить средства.

Правило 80-90 процентов

Финансовая устойчивость, по словам эксперта, зависит прежде всего от умения управлять собственным доходом. Никитина советует закрепить простое, но действенное правило: жить на 80-90 процентов заработка, а оставшиеся 10-20 процентов направлять на накопления и инвестиции.

Если человек начинает следовать этому принципу с первых лет трудовой деятельности, то уже к 40-50 годам может создать прочную финансовую подушку и даже выйти на пассивный доход. Эта привычка, по мнению специалиста, должна стать такой же естественной, как отказ от вредных привычек. Финансовая дисциплина, выработанная в молодости, обеспечивает уверенность и независимость в зрелом возрасте.

Надежные инструменты для будущего

Для долгосрочных целей эксперт рекомендует выбирать проверенные временем инструменты — недвижимость и банковские депозиты. Они позволяют сохранять и постепенно увеличивать капитал без чрезмерного риска. Даже скромные вложения в такие активы со временем могут превратиться в стабильный источник дохода.

Никитина отмечает, что важно действовать постепенно: приобретать небольшие объекты, сдавать их в аренду и реинвестировать полученные средства. Такой подход делает процесс накопления устойчивым и предсказуемым, а финансовую независимость — достижимой целью.