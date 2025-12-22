Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Копилка
Копилка
© pixabay.com by kschneider2991 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:31

Деньги есть, а смысла нет: главная ошибка, из-за которой инвестиции разочаровывают

Чёткая финансовая цель снижает риск импульсивных решений — Кикевич

Отсутствие чётко сформулированной финансовой цели лишает человека возможности осознанно распоряжаться деньгами и выбирать подходящие инструменты для сбережений. Об этом, но не первым предложением, сообщает издание MoneyTimes со ссылкой на независимого финансового проектировщика, директора проекта "Рост Сбережений" Сергея Кикевича. По его словам, именно неопределённость в целях чаще всего становится причиной хаотичных решений и разочарований в инвестициях.

Почему "отсутствие цели" — иллюзия

Кикевич отмечает, что ситуация, при которой у человека якобы нет финансовых целей, на практике почти не встречается. Даже если человек не задумывается о будущем, объективные задачи у него всё равно существуют — от защиты накоплений от инфляции до обеспечения жизни после выхода на пенсию. Проблема заключается не в отсутствии целей, а в том, что они не осмыслены и не сформулированы.

"Если человек говорит, что у него нет цели, это значит, что он просто не слишком-то хорошо подумал", — отметил директор проекта "Рост Сбережений" Сергей Кикевич.

В качестве примера он привёл ситуацию с высокой долговой нагрузкой, когда первичной задачей становится закрытие кредитов и погашение задолженностей, а уже после этого — формирование накоплений и инвестирование.

Инвестиции без ориентира ведут к разочарованию

По словам эксперта, вложения, сделанные без понимания, ради чего они совершаются, могут привести к внутреннему неудовлетворению даже при внешнем финансовом успехе. Деньги могут расти на счёте, но отсутствие ясной цели делает этот результат психологически пустым и нестабильным.

Кикевич подчёркивает, что сначала необходимо определить жизненные и финансовые ориентиры, и только затем подбирать инструменты. В противном случае человек рискует менять стратегии, поддаваться эмоциям и терять доверие к самому процессу накоплений и инвестиций.

Пенсия и резерв как базовые цели

Одной из неизбежных финансовых задач эксперт называет пенсионные сбережения. По его словам, рассчитывать исключительно на трудовую пенсию не приходится, поскольку она не позволит сохранить привычный уровень жизни.

"Если вы получали сто тысяч, выйдя на пенсию, тридцать будете получать или меньше. Мало кому понравится такое изменение", — отметил Сергей Кикевич.

В качестве универсальной цели накоплений он также выделил формирование "подушки безопасности". Резервный фонд, по его словам, необходим практически каждому, независимо от уровня дохода и стабильности работы.

"Подушка безопасности или резервный фонд. Он может быть практически у каждого человека. Недавние времена показали, что как бы вы ни себя не чувствовали стабильно по зарплате и так далее, могут настать времена, когда вы на время лишитесь работы или потребуется медицинская помощь дорогостоящая или еще что-то не запланированное. Если у вас такого нет резервного фонда, то будет плохо", — предостерёг аналитик.

Цель первична, инструменты — вторичны

Кикевич подчёркивает, что выбор инструментов вложений всегда должен быть вторым шагом. Без чёткой цели любые инвестиции теряют смысл и становятся случайными.

"Если четкой цели нет, вкладываться не надо. Надо думать о целях, выбор инструментов всегда вторичный", — заключил Сергей Кикевич.

Таким образом, финансовая грамотность начинается не с поиска доходных инструментов, а с честного ответа на вопрос, ради чего человек накапливает и инвестирует.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Производители молока и сыра заняли ключевые позиции в рейтинге – The DairyNews.ru сегодня в 3:02
От молока до мраморной говядины: 50 брендов, которые переписали гастрономический баланс страны

Опубликован рейтинг 50 Best Tastes of Russia 2025, в который вошли крупнейшие агрохолдинги, фермерские хозяйства и ведущие бренды продуктов питания.

Читать полностью » Конкуренция ритейлеров привела к удешевлению продуктовой корзины – Известия сегодня в 3:01
Неожиданный сбой в системе цен: что произошло с продуктами за несколько недель до праздников

Перед Новым годом в России неожиданно подешевели масло, яйца, картофель и мандарины — из 25 базовых продуктов цены снизились на 16 позиций.

Читать полностью » Ноябрьский импорт мандаринов из Китая в Россию достиг $22 млн — статистика КНР вчера в 13:07
Мандарины хлынули рекой: Россия побила десятилетний рекорд по импорту

Россия установила десятилетний рекорд по импорту мандаринов из Китая, войдя в число крупнейших покупателей этой продукции.

Читать полностью » Выплату на ипотеку для многодетных привяжут к сумме кредита – Госдума вчера в 9:17
450 тысяч больше не ориентир: ипотечную поддержку многодетных предлагают пересчитать

В Госдуму внесут законопроект, который увеличивает минимальную выплату многодетным семьям на погашение ипотеки и привязывает ее к сумме кредита.

Читать полностью » Спрос на жильё в Краснодарском крае оживится при ставке ЦБ 16% – Коломийцева вчера в 8:42
Рынок жилья затаил дыхание: одно решение может вернуть покупателей в Краснодарский край

Снижение ключевой ставки до 16% может запустить оживление спроса на жильё в Краснодарском крае, но массовый рост ожидают при более мягкой политике ЦБ.

Читать полностью » Отмена моратория увеличила сроки строительства до пяти лет — градостроитель Юлия Зубарик 20.12.2025 в 12:51
Стройка замедляется, риски растут: покупатели могут столкнуться с неожиданным эффектом

Отмена моратория на взыскание компенсации с застройщиков может повлиять на сроки и качество строительства — эксперт Юлия Зубарик объясняет возможные последствия.

Читать полностью » Активность соискателей в России выросла на 16% в 2025 году — Авито Работа 20.12.2025 в 12:51
Рынок труда проходит через трансформацию: что ждёт соискателей и работодателей в 2026 году

В 2025 году российский рынок труда охладевает после перегрева. Активность соискателей растёт, а работодатели готовы к обучению и гибкому графику.

Читать полностью » Продукты в Астраханской области продолжают демонстрировать нестабильность цен — АБН 24 20.12.2025 в 12:51
Цена огурцов и свеклы растёт, а сметана дешевеет: что происходит с продовольственными ценами в Астрахани

В Астраханской области продолжается разнонаправленная динамика цен на продовольственные товары: огурцы подорожали, а сметана и молоко стали дешевле.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Обрезайте пуансеттию после цветения чтобы запустить рост новых побегов — House Digest
Красота и здоровье
Жёсткие диеты перед праздниками создают нагрузку на организм — врач Беляева
Наука
Учёные признали Зеландию отдельным континентом под Тихим океаном — GSA Today
Красота и здоровье
Новогодние обещания формируют завышенные ожидания и стресс — психолог Метелина
Красота и здоровье
Рост цен на стоматологию ограничится 20–30% в 2026 году — Антипенко стоматолог
Красота и здоровье
Продукт распада мелатонина улучшил память — Knowridge
Питомцы
Золотые рыбки живут до 20 лет при правильном уходе — эксперт
Авто и мото
Электрокроссовер UMO U5 получил ОТТС для запуска продаж в России — АВТОСТАТ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet