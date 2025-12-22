Деньги есть, а смысла нет: главная ошибка, из-за которой инвестиции разочаровывают

Отсутствие чётко сформулированной финансовой цели лишает человека возможности осознанно распоряжаться деньгами и выбирать подходящие инструменты для сбережений. Об этом, но не первым предложением, сообщает издание MoneyTimes со ссылкой на независимого финансового проектировщика, директора проекта "Рост Сбережений" Сергея Кикевича. По его словам, именно неопределённость в целях чаще всего становится причиной хаотичных решений и разочарований в инвестициях.

Почему "отсутствие цели" — иллюзия

Кикевич отмечает, что ситуация, при которой у человека якобы нет финансовых целей, на практике почти не встречается. Даже если человек не задумывается о будущем, объективные задачи у него всё равно существуют — от защиты накоплений от инфляции до обеспечения жизни после выхода на пенсию. Проблема заключается не в отсутствии целей, а в том, что они не осмыслены и не сформулированы.

"Если человек говорит, что у него нет цели, это значит, что он просто не слишком-то хорошо подумал", — отметил директор проекта "Рост Сбережений" Сергей Кикевич.

В качестве примера он привёл ситуацию с высокой долговой нагрузкой, когда первичной задачей становится закрытие кредитов и погашение задолженностей, а уже после этого — формирование накоплений и инвестирование.

Инвестиции без ориентира ведут к разочарованию

По словам эксперта, вложения, сделанные без понимания, ради чего они совершаются, могут привести к внутреннему неудовлетворению даже при внешнем финансовом успехе. Деньги могут расти на счёте, но отсутствие ясной цели делает этот результат психологически пустым и нестабильным.

Кикевич подчёркивает, что сначала необходимо определить жизненные и финансовые ориентиры, и только затем подбирать инструменты. В противном случае человек рискует менять стратегии, поддаваться эмоциям и терять доверие к самому процессу накоплений и инвестиций.

Пенсия и резерв как базовые цели

Одной из неизбежных финансовых задач эксперт называет пенсионные сбережения. По его словам, рассчитывать исключительно на трудовую пенсию не приходится, поскольку она не позволит сохранить привычный уровень жизни.

"Если вы получали сто тысяч, выйдя на пенсию, тридцать будете получать или меньше. Мало кому понравится такое изменение", — отметил Сергей Кикевич.

В качестве универсальной цели накоплений он также выделил формирование "подушки безопасности". Резервный фонд, по его словам, необходим практически каждому, независимо от уровня дохода и стабильности работы.

"Подушка безопасности или резервный фонд. Он может быть практически у каждого человека. Недавние времена показали, что как бы вы ни себя не чувствовали стабильно по зарплате и так далее, могут настать времена, когда вы на время лишитесь работы или потребуется медицинская помощь дорогостоящая или еще что-то не запланированное. Если у вас такого нет резервного фонда, то будет плохо", — предостерёг аналитик.

Цель первична, инструменты — вторичны

Кикевич подчёркивает, что выбор инструментов вложений всегда должен быть вторым шагом. Без чёткой цели любые инвестиции теряют смысл и становятся случайными.

"Если четкой цели нет, вкладываться не надо. Надо думать о целях, выбор инструментов всегда вторичный", — заключил Сергей Кикевич.

Таким образом, финансовая грамотность начинается не с поиска доходных инструментов, а с честного ответа на вопрос, ради чего человек накапливает и инвестирует.