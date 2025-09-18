Высокие проценты без риска? Газманов показал, чем заканчиваются такие обещания
Олег Газманов откровенно рассказал о личной истории, которая повергла его семью в неприятности: артист доверился знакомому бизнесмену и потерял накопления. История звучит как классическая схема мошенничества, когда обещания высокой прибыли оборачиваются многолетними ожиданиями и пустыми разговорами.
Как всё началось
Более шести лет назад в жизни семьи Газмановых появился бизнесмен по имени Геворк Саркисян. Сначала он познакомился с сыном певца, Филиппом, и стал появляться в их окружении всё чаще. Артист подчёркивает, что не стремился к деловым связям и вообще не считал себя человеком бизнеса, но новые знакомства переросли в доверительное общение.
"Для начала он познакомился с моим сыном, в какой-то мере они партнеры в бизнесе. Мой младший сын — Филипп. И поэтому он как-то вошел близко к нам, стали встречаться, общаться и так далее. И потом он предложил инвестировать в его проект", — сказал народный артист Олег Газманов.
Изначально он отказывался участвовать в проекте, однако предприниматель сумел показать красивую перспективу.
"Я сказал, что я не бизнесмен, я артист, но он показал очень заманчивую перспективу, хорошие проценты. Я официально через банк перечислил, дал ему деньги на это дело", — поделился певец.
Условия и ожидания
Стороны подписали контракт: через три года Газманов должен был вернуть свои вложения, а вместе с ними и проценты. Всё выглядело надёжно и официально, ведь деньги проходили через банк. Но обещания остались на бумаге.
Артист регулярно интересовался у Саркисяна судьбой накоплений, однако тот каждый раз находил оправдания. Сначала речь шла о внешних обстоятельствах, затем о временных трудностях. В итоге прошло шесть лет.
"Потом, знаете, на сцене быстро время летит, шесть лет пролетело, я говорю: подождите, денег нет. И вот на сегодняшний день фактически он за нос нас водил, как выясняется", — резюмировал Олег Газманов.
Сравнение: честные инвестиции и рискованные схемы
|Критерий
|Надёжные вложения
|Сомнительные проекты
|Документы
|Банковский договор, юр. сопровождение
|Частные соглашения, устные обещания
|Сроки возврата
|Чётко прописаны и соблюдаются
|Постоянные переносы и оправдания
|Прозрачность
|Отчётность, движение средств
|Непонятные объяснения и скрытность
|Гарантии
|Залоги, страховка, активы
|Отсутствуют или формальные
|Репутация
|Финансовые институты, фонды
|Незнакомые лица, сомнительные связи
Советы шаг за шагом
-
Перед любым вложением проверяйте компанию через открытые базы (ЕГРЮЛ, налоговую, Центробанк).
-
Используйте только официальные банковские переводы.
-
При крупных суммах подключайте юриста, специализирующегося на инвестициях.
-
Никогда не вкладывайте последние сбережения в рискованные проекты.
-
Разделяйте капитал: часть храните в депозитах, часть в надёжных фондах или недвижимости.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: довериться обещаниям "высоких процентов".
-
Последствие: потеря накоплений без возможности возврата.
-
Альтернатива: инвестировать через лицензированные брокерские компании, использовать облигации федерального займа или проверенные ПИФы.
А что если…
А что если Газманов изначально бы отказался от предложения? Вероятно, накопления сохранились бы и могли быть вложены, например, в недвижимость или ценные бумаги. В таком случае семья избежала бы затянувшегося конфликта.
FAQ
Как выбрать безопасное вложение?
Опирайтесь на лицензированные компании и чёткие договора с юридической силой.
Сколько стоит помощь юриста при инвестировании?
Средняя стоимость консультации — от 5 до 15 тысяч рублей, сопровождение сделки может стоить больше, но это гарантирует безопасность.
Что лучше: вложение в бизнес или недвижимость?
Для большинства инвесторов недвижимость надёжнее: её ценность редко обнуляется, в отличие от бизнес-проектов.
Мифы и правда
-
Миф: "Все богатые люди делают деньги на рискованных проектах".
Правда: большинство состоятельных людей распределяют активы между недвижимостью, фондами и акциями.
-
Миф: "Банк всегда возвращает вложения".
Правда: банк возвращает деньги только при правильном оформлении договора и страховании вклада.
-
Миф: "Личные связи гарантируют честность".
Правда: даже близкие знакомые могут оказаться нечисты на руку.
Интересные факты
-
По данным Банка России, ежегодно фиксируются тысячи жалоб на инвестиционные пирамиды.
-
Первые финансовые аферы в России начали массово появляться ещё в начале 1990-х.
-
Потери граждан от сомнительных схем в среднем оцениваются в десятки миллиардов рублей в год.
