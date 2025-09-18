Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Газманов
© commons.wikimedia.org by Вадим Чуприна
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:57

Высокие проценты без риска? Газманов показал, чем заканчиваются такие обещания

Олег Газманов откровенно рассказал о личной истории, которая повергла его семью в неприятности: артист доверился знакомому бизнесмену и потерял накопления. История звучит как классическая схема мошенничества, когда обещания высокой прибыли оборачиваются многолетними ожиданиями и пустыми разговорами.

Как всё началось

Более шести лет назад в жизни семьи Газмановых появился бизнесмен по имени Геворк Саркисян. Сначала он познакомился с сыном певца, Филиппом, и стал появляться в их окружении всё чаще. Артист подчёркивает, что не стремился к деловым связям и вообще не считал себя человеком бизнеса, но новые знакомства переросли в доверительное общение.

"Для начала он познакомился с моим сыном, в какой-то мере они партнеры в бизнесе. Мой младший сын — Филипп. И поэтому он как-то вошел близко к нам, стали встречаться, общаться и так далее. И потом он предложил инвестировать в его проект", — сказал народный артист Олег Газманов.

Изначально он отказывался участвовать в проекте, однако предприниматель сумел показать красивую перспективу.

"Я сказал, что я не бизнесмен, я артист, но он показал очень заманчивую перспективу, хорошие проценты. Я официально через банк перечислил, дал ему деньги на это дело", — поделился певец.

Условия и ожидания

Стороны подписали контракт: через три года Газманов должен был вернуть свои вложения, а вместе с ними и проценты. Всё выглядело надёжно и официально, ведь деньги проходили через банк. Но обещания остались на бумаге.

Артист регулярно интересовался у Саркисяна судьбой накоплений, однако тот каждый раз находил оправдания. Сначала речь шла о внешних обстоятельствах, затем о временных трудностях. В итоге прошло шесть лет.

"Потом, знаете, на сцене быстро время летит, шесть лет пролетело, я говорю: подождите, денег нет. И вот на сегодняшний день фактически он за нос нас водил, как выясняется", — резюмировал Олег Газманов.

Сравнение: честные инвестиции и рискованные схемы

Критерий Надёжные вложения Сомнительные проекты
Документы Банковский договор, юр. сопровождение Частные соглашения, устные обещания
Сроки возврата Чётко прописаны и соблюдаются Постоянные переносы и оправдания
Прозрачность Отчётность, движение средств Непонятные объяснения и скрытность
Гарантии Залоги, страховка, активы Отсутствуют или формальные
Репутация Финансовые институты, фонды Незнакомые лица, сомнительные связи

Советы шаг за шагом

  1. Перед любым вложением проверяйте компанию через открытые базы (ЕГРЮЛ, налоговую, Центробанк).

  2. Используйте только официальные банковские переводы.

  3. При крупных суммах подключайте юриста, специализирующегося на инвестициях.

  4. Никогда не вкладывайте последние сбережения в рискованные проекты.

  5. Разделяйте капитал: часть храните в депозитах, часть в надёжных фондах или недвижимости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: довериться обещаниям "высоких процентов".

  • Последствие: потеря накоплений без возможности возврата.

  • Альтернатива: инвестировать через лицензированные брокерские компании, использовать облигации федерального займа или проверенные ПИФы.

А что если…

А что если Газманов изначально бы отказался от предложения? Вероятно, накопления сохранились бы и могли быть вложены, например, в недвижимость или ценные бумаги. В таком случае семья избежала бы затянувшегося конфликта.

FAQ

Как выбрать безопасное вложение?
Опирайтесь на лицензированные компании и чёткие договора с юридической силой.

Сколько стоит помощь юриста при инвестировании?
Средняя стоимость консультации — от 5 до 15 тысяч рублей, сопровождение сделки может стоить больше, но это гарантирует безопасность.

Что лучше: вложение в бизнес или недвижимость?
Для большинства инвесторов недвижимость надёжнее: её ценность редко обнуляется, в отличие от бизнес-проектов.

Мифы и правда

  • Миф: "Все богатые люди делают деньги на рискованных проектах".
    Правда: большинство состоятельных людей распределяют активы между недвижимостью, фондами и акциями.

  • Миф: "Банк всегда возвращает вложения".
    Правда: банк возвращает деньги только при правильном оформлении договора и страховании вклада.

  • Миф: "Личные связи гарантируют честность".
    Правда: даже близкие знакомые могут оказаться нечисты на руку.

Интересные факты

  1. По данным Банка России, ежегодно фиксируются тысячи жалоб на инвестиционные пирамиды.

  2. Первые финансовые аферы в России начали массово появляться ещё в начале 1990-х.

  3. Потери граждан от сомнительных схем в среднем оцениваются в десятки миллиардов рублей в год.

