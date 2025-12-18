Мошенники придумали новый обман: теперь вас могут посадить, даже если вы просто переводили деньги

Мошеннические схемы в России продолжают адаптироваться к новым ограничениям, а ужесточение законодательства нередко приводит к появлению более изощрённых способов обхода запретов. После введения уголовной ответственности для дропперов преступный рынок не сократился, а изменил форму работы, сместив риски на самих граждан. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на исследование по мониторингу даркнета компании DLBI.

Как изменилась схема работы дропперов

С июля этого года в России вступили в силу нормы, предусматривающие уголовную ответственность за участие в дропперских схемах. Речь идёт о передаче банковских карт, реквизитов или доступа к электронным кошелькам третьим лицам. За такие действия предусмотрены штрафы, а также лишение свободы на срок до трёх лет.

Однако, как показал анализ даркнета, мошенники быстро нашли альтернативный подход. Вместо прямой передачи карт они начали предлагать россиянам самостоятельно проводить финансовые операции. Такие действия маскируются под якобы легальные криптотранзакции или вспомогательные платёжные операции, которые на первый взгляд не вызывают подозрений.

Почему люди не считают себя соучастниками

Ключевая особенность новой схемы заключается в том, что формально банковская карта остаётся у владельца. Человеку предлагают выполнить перевод или серию операций по инструкции, уверяя, что речь идёт о технической помощи или работе с цифровыми активами. В результате многие участники подобных схем не осознают, что фактически вовлечены в незаконный оборот средств.

Специалисты отмечают, что подобный подход позволяет преступникам дистанцироваться от прямых доказательств передачи карт. При этом граждане оказываются в зоне повышенного правового риска, поскольку их действия напрямую связаны с перемещением средств, полученных преступным путём.

Уголовная ответственность сохраняется

Несмотря на изменения в механике мошенничества, юридическая оценка таких действий остаётся прежней. Даже если человек не передаёт карту третьим лицам, а использует её по указанию организаторов схемы, он может быть привлечён к ответственности. Особенно это актуально в случаях, когда участник получает вознаграждение и извлекает выгоду из операций.

Как отмечается в исследовании, правоохранительные органы продолжают фиксировать подобные эпизоды и работать над их выявлением.

"Даже если человек не передает карту, а использует ее по указанию других, он может понести наказание, если извлекает выгоду из преступных операций", — отмечается в издании "Известия".

Рост "серых" вакансий и меры предосторожности

Эксперты прогнозируют дальнейший рост так называемых "серых" вакансий, которые маскируются под удалённую работу или разовые подработки. Чаще всего они обещают быстрый и лёгкий доход без требований к квалификации, что и привлекает потенциальных участников.

Специалисты советуют с особой осторожностью относиться к подобным предложениям и всегда проверять, куда именно направляются денежные средства. Также подчёркивается, что передача банковских данных третьим лицам недопустима даже в случаях, когда инициатором выступает знакомый или родственник.