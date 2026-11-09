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Руки человека складывают пирамиду из золотых и серебряных монет на стеклянном столе
Руки человека складывают пирамиду из золотых и серебряных монет на стеклянном столе
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:02

Финансовые пирамиды научились выглядеть солидно: одна деталь помогает распознать обман

Обещание доходности в 20-30 процентов ежемесячно является критическим признаком мошенничества, заявил бывший сотрудник подразделений по борьбе с организованной преступностью Петр Скобликов. В комментарии NewsInfo эксперт детально разобрал механизмы вовлечения граждан в криминальные схемы и объяснил, почему официальная статистика не всегда отражает реальный масштаб проблемы.

Ранее сообщалось, что количество финансовых пирамид и псевдоброкеров, выявленных ЦБ на отечественном рынке за девять месяцев 2026 года, сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Согласно материалам регулятора, большинство таких организаций осуществляли свою деятельность в сегменте интернета.

Однако специалисты призывают не переоценивать эти данные, поскольку финансовые угрозы остаются актуальными граждан, которые продолжают терять накопления из-за действий злоумышленников.

Эксперт подчеркнул, что данные Центробанка фиксируют лишь выявленные структуры, в то время как теневой сектор остается трудноисчислимым. По его словам, для полной картины необходимо сопоставлять отчеты ЦБ с количеством заявлений, подаваемых в правоохранительные органы, но детальная статистика по обращениям потерпевших в последние годы закрыта для публикации.

Основным драйвером роста популярности сомнительных проектов эксперт называет стремление людей защитить сбережения от высокой инфляции. Консервативные инструменты часто не перекрывают реальный рост цен на услуги ЖКХ и товары первой необходимости, а налоговая нагрузка на доходы от банковских вкладов только усиливается. Специалисты подтверждают, что покупательная способность активов населения продолжает снижаться, что толкает людей на поиск более прибыльных, но опасных вариантов вложения средств.

"Первый признак — обещание сверхвысокой доходности, превышающей рыночную. В наших нынешних условиях это 20-30 процентов в месяц. Это красный флаг. Более того, даже если речь пойдет о 30 процентах в год, это тоже красный флаг, потому что это в два раза больше, чем доходность по самым выгодным банковским вкладам", — отметил Скобликов.

Помимо нереалистичных процентов, эксперт выделил отсутствие прозрачной бизнес-модели и агрессивный маркетинг. Мошенники часто скрывают сведения об учредителях и используют навязчивую рекламу в социальных сетях. Зачастую поддельный брокер привлекает жертв через яркие офисы в престижных районах и обещания пожизненных выплат, скрывая при этом реальные риски. При этом любые инвестиции в инструменты с неясной структурой управления кратно повышают риск безвозвратной потери капитала.

"Нет внятного и убедительного ответа, нет четкой бизнес-модели, которая бы объясняла этот сверхвысокий доход, за счет которого граждане получают большую отдачу. Нет информации о том оборудовании, которое используется, о, допустим, замечательных участках, которые разрабатывают, вообще о той конкретно сфере бизнеса, где берутся доходы", — пояснил эксперт.

Также к подозрительным факторам относятся выплаты за счет привлечения новых участников и требование переводить деньги на карты физических лиц или электронные кошельки. Грамотное бюджетирование подразумевает отказ от работы с организациями без лицензии Банка России. Скобликов резюмировал, что гарантировать отсутствие рисков в реальном бизнесе невозможно, и любые уверения в "безрисковости" вложений являются прямым свидетельством финансовой пирамиды.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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