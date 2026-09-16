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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:48

Деньги уходят, а человек не замечает: почему подписки превращаются в тихую дыру в бюджете

Невнимательность к регулярным списаниям за цифровые сервисы и автоматическое продление банковских депозитов приводят к существенным финансовым потерям, заявила независимый финансовый советник Анна Карпычева. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что отсутствие контроля над подписками не только лишает человека возможности накопления, но и провоцирует состояние психологической тревоги.

Ранее сообщалось, что в России распространяется феномен "финансовой деменции" — большинство граждан не знают точного перечня оплачиваемых ими услуг. По данным Ассоциации развития финграмотности, 74% людей не могут перечислить активные подписки, а 72% пользователей настроили их автоматическую оплату. Аналогичные проблемы возникают и с банковскими продуктами: после завершения срока депозита учреждения часто переоформляют его по минимальной ставке, из-за чего клиенты теряют доход.

Эксперт отметила, что ежемесячные траты в размере нескольких сотен рублей за неиспользуемые сервисы за год превращаются в сумму, сопоставимую с курсом массажа или короткой поездкой. По ее словам, это прямые убытки, когда средства уходят "в никуда". Грамотное финансовое планирование помогает избежать подобных трат и перенаправить капитал на значимые цели.

"Самое неприятное — это то, что деньги уходят не на то, что приносит нам радость или пользу, а по сути просто в никуда. Как будто бы мы оставляем чаевые официанту, который нас не обслуживает", — рассказала Карпычева.

Вторым критическим фактором эксперт назвала упущенную выгоду при работе с вкладами. Если клиент забывает вовремя переложить средства после окончания срока договора, автоматическая пролонгация происходит по значительно более низкой ставке.

Часто вкладчики месяцами не замечают падения доходности, теряя возможность инвестировать под более выгодный процент. В условиях рынка банковские вклады требуют регулярного мониторинга условий для сохранения покупательной способности капитала.

Специалист подчеркнула, что "финансовая деменция" имеет и психологический аспект: человек перестает понимать структуру своих расходов и начинает избегать проверки счетов из-за страха перед реальными цифрами. Такая неопределенность мешает создавать пенсионные накопления и формировать подушку безопасности.

"Когда человек не видит полной картины своих расходов, он не может четко планировать свой бюджет, не может эффективно управлять своими деньгами. Сложно откладывать на крупные цели, сложно оптимизировать бюджет", — пояснила эксперт.

Для исправления ситуации советник рекомендует раз в месяц выделять десять минут на изучение выписки по карте и вести в телефоне список всех активных подписок с датами списаний. Для контроля депозитов стоит использовать напоминания, установленные за неделю до даты окончания вклада. Системный подход крайне важен, так как инвестиции в непонятные инструменты или игнорирование мелких трат одинаково ведут к деградации личного бюджета.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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