Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 19:05

Стресс съедает деньги незаметно: почему в нестабильные времена люди перестают экономить

В условиях стресса экономия перестаёт работать — финансовый консультант Никитина

В периоды нестабильности люди реже подходят к тратам рационально и чаще действуют по инерции, даже если речь идёт о крупных финансовых решениях. Неопределённость снижает способность к анализу и подталкивает к привычным сценариям поведения, которые не всегда оказываются выгодными. Об этом рассказала эксперт в области управления личными финансами, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алёна Никитина. Об этом сообщает издание MoneyTimes.

Почему в условиях стресса сложно экономить

По словам специалиста, неопределённость напрямую влияет на когнитивные функции. Когда человек находится в состоянии напряжения, ему сложнее обрабатывать информацию, сравнивать варианты и просчитывать последствия решений. В результате финансовое поведение становится более автоматическим.

Это касается не только повседневных расходов, но и значимых покупок, где цена ошибки существенно выше. Вместо поиска оптимальных условий человек выбирает знакомые варианты, даже если они объективно дороже или менее эффективны.

Привычка вместо расчёта

Никитина подчёркивает, что в стрессовой обстановке люди тяготеют к уже известным моделям поведения.

"В условиях неопределенности люди выбирают привычное там, где протоптаны дорожки. Если они где-то уже делали покупки, скорее всего, они будут там покупать. Здесь даже не столько вопрос экономии с финансовой точки зрения, здесь вопрос когнитивных функций принятия решений", — пояснила эксперт.

По её словам, привычка в такие моменты выполняет защитную функцию. Она снижает нагрузку на психику, позволяя принимать решения быстрее, но при этом лишает человека возможности трезво оценить альтернативы.

Почему новые стратегии не работают

Эксперт отмечает, что любые попытки изменить финансовое поведение требуют дополнительного внутреннего ресурса. Анализ, планирование и внедрение новых стратегий — это энергозатратные процессы, которые в условиях неопределённости даются особенно тяжело.

"Экономия — это что-то аналитичное, там, где фактор эмоции снижен. Если мы про остальное говорим, то, скорее всего, экономии здесь не будет. Здесь будут привычные решения", — подчеркнула Алёна Никитина.

В результате даже потенциально полезные шаги — смена поставщика услуг, пересмотр бюджета или отказ от импульсивных трат — откладываются на неопределённый срок.

Крупные покупки как зона повышенного риска

Особенно уязвимыми в таких условиях становятся крупные финансовые вложения. По словам Никитиной, именно в них влияние эмоций и автоматических решений может привести к наиболее ощутимым потерям.

Чтобы снизить риски, эксперт рекомендует по возможности откладывать значимые покупки до более стабильного периода. Если это невозможно, стоит привлекать к принятию решения людей с более аналитичным подходом — финансовых специалистов или близких, способных трезво оценить ситуацию и взять часть нагрузки на себя.

