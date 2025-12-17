Один счёт на человека: в России ищут способ перекрыть неконтролируемый оборот карт

Миграционная политика в финансовой сфере может получить новое ужесточение. Речь идет о банковских счетах иностранных граждан и механизмах контроля за их использованием, которые, по мнению законодателей, сегодня остаются уязвимыми. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничение числа банков и счетов

Мигранты должны иметь возможность пользоваться услугами только одного российского банка и владеть лишь одним банковским счетом. С таким предложением в интервью ТАСС выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

По словам депутата, действующая практика позволяет иностранцам открывать счета сразу в нескольких кредитных организациях.

"Мы считаем, что мигрант должен пользоваться одним банком, одним банковским счетом. Мне кажется, этого достаточно. Сейчас что происходит? Пришел в один банк, открыл банковский счет, отдал карту, в другой банк. Десять банков прошел, десять карточек отдал", — сказал Луговой.

Он отметил, что такая схема создает риски неконтролируемого оборота банковских карт.

Паспортный контроль при открытии счетов

Еще одной инициативой стало предложение открывать банковские счета для иностранцев исключительно по заграничному паспорту. Луговой обратил внимание на то, что в настоящее время ряд банков принимает внутренние документы стран происхождения мигрантов.

Депутат подчеркнул, что речь идет о пластиковых ID-картах или внутренних паспортах, подлинность которых банковские сотрудники не всегда могут проверить. Такой подход, по его мнению, снижает уровень финансовой безопасности и требует пересмотра на законодательном уровне.

Налоговый учет для мигрантов и туристов

Отдельно Луговой предложил обязать иностранных граждан вставать на налоговый учет в России даже в случае въезда с туристическими целями. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде стран и не создает дополнительной нагрузки для самих иностранцев.

По его словам, оформление может происходить автоматически через банковскую систему. Согласно инициативе, мигранты и иностранные туристы, вставшие на налоговый учет, при открытии банковского счета должны будут указывать свой индивидуальный налоговый номер. Это, как считают в ЛДПР, позволит повысить прозрачность финансовых операций и контроль за движением средств.