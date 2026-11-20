Финансовая стабильность выступает ключевым фактором сохранения молодости организма, так как наличие ресурсов напрямую минимизирует разрушительное воздействие стресса на ДНК, пояснил психиатр-нарколог, психотерапевт, главный врач АСД-центра, кандидат медицинских наук Максим Гришин. Эксперт детально разобрал для NewsInfo взаимосвязь между уровнем дохода и скоростью биологического увядания человека.

Ранее сообщалось, что в ходе исследования с участием почти 1000 матерей с низким достатком был выявлен любопытный факт: у женщин, получавших более высокие ежемесячные выплаты, дети демонстрировали замедленный темп старения на уровне ДНК. Научное сообщество связывает этот эффект с резким снижением уровня хронического стресса в семье.

Однако некоторые эксперты подчеркивают, что биологию невозможно обмануть только лишь деньгами, если базовые показатели здоровья уже критически подорваны.

Гришин подчеркнул, что тревожные и депрессивные расстройства, часто возникающие на фоне материального неблагополучия, в первую очередь отражаются на внешности. По его словам, дефицит ресурсов заставляет людей выбирать между базовыми потребностями и заботой о себе, что неизбежно ведет к истощению энергии. Нередко патологическая тревожность становится следствием длительного нахождения в зоне экономического дискомфорта.

"Сейчас четко доказана связь со снижением иммунитета, нарушением состояния кожи, волос, внешних признаков, что это тоже поражается при тревоге и депрессии. Нарушения появляются при тревожно-депрессивном расстройстве", — отметил Гришин.

Специалист добавил, что пациенты в премиальных клиниках демонстрируют совершенно иной уровень психологического спокойствия по сравнению с теми, кто вынужден экономить на медицинских услугах. Возможность позволить себе качественное питание, отдых и своевременную помощь психолога является фундаментом долголетия. Для многих россиян сегодня состояние тревоги усугубляется не только личными финансами, но и общей геополитической и экономической нестабильностью.

"Деньги — это стабильность, энергия. Есть разница между пациентами, которых я принимаю в премиальной клинике и в обыкновенной клинике. У них уровень тревоги совсем другой. Понятно, что все переживают за свое здоровье, но разница есть", — рассказал эксперт.

В завершение врач напомнил о важности формирования "финансовой подушки", которая служит психологическим щитом. В условиях, когда ежедневный стресс становится нормой, именно наличие ресурсов позволяет человеку переключиться с режима выживания на режим самовосстановления и поддержки своего биологического потенциала.

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