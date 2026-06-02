Пачка 5000 рублей
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:40

Финансовая свобода начинается не с миллионов: вот где прячется лишняя тысяча

Отсутствие контроля за расходами, импульсивные траты и расчет на легкие деньги — главные причины, которые мешают человеку достичь стабильности и реализовать стратегические цели, говорит независимый финансовый советник Анна Карпычева. В комментарии NewsInfo она рассказала, что разрушает бюджет и как научиться управлять личными финансами без жесткой экономии.

Первой ошибкой эксперт называет отсутствие системы учета. Многие живут "на автопилоте", не понимая, куда уходят средства, и сталкиваются с тем, что деньги заканчиваются в середине месяца. Это порождает тревогу и лишает возможности планировать поездки или крупные покупки. При этом большинство граждан тратят дополнительные доходы на повседневные нужды быстрее, чем успевают их осмыслить.

"Если человек не ведет учет доходов и расходов, попробовать это сделать. Буквально один месяц. Фиксировать каждую трату в приложениях или заметках. Без нагрузки сверху, что я должен подотчетным человеком стать, а просто для ясности, через интерес. Интересно, а сколько на самом деле я трачу на кофе навынос?", — отметила эксперт.

Второй барьер — приоритет мгновенного комфорта. Часто люди совершают покупки, чтобы снять стресс, называя это "наградой за труд". В результате мелкие спонтанные траты вытесняют плановые накопления. По словам эксперта, важно не ограничивать себя в радостях, а четко определить лимит на такие расходы. При этом отсутствие финансовой стратегии может дорого стоить в долгосрочной перспективе.

Еще одна ловушка — эмоциональные инвестиции. Желание быстро разбогатеть, подпитанное страхом упущенной выгоды, часто приводит к участию в опасных схемах без проверки документов и рисков. В подобных ситуациях специалисты советуют проявлять предельную осторожность, так как финансовые угрозы и активность мошенников требуют ежеминутной бдительности.

"Если вам говорят, что надо вложиться прямо сейчас, то с вероятностью почти сто процентов, это или мошенники, или пузырь. Помним о том, что бесплатный сыр только в мышеловке, если вдруг кто-то говорит, что там сто процентов будет успех, смотрите на него с прищуром и очень внимательно к себе, к своим деньгам, мошенничества в этой сфере очень много", — пояснила специалист.

Завершает список вредных привычек игнорирование долгосрочного планирования. Надежда на стороннюю помощь в будущем или убеждение, что "до пенсии еще нужно дожить", лишают человека главного ресурса — времени, необходимого для работы сложного процента. Между тем, системный подход позволяет создать капитал даже при скромных взносах. Достаточно вспомнить, что небольшие ежемесячные отчисления способны обеспечить существенную прибавку к будущим выплатам. Кроме того, эксперты напоминают, что начинать формировать капитал желательно сразу после трудоустройства.

Проверено экспертом: Психолог Андрей Покровский

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

