Замена фильтра для воды
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:39

Купили фильтр, а пользы ноль: эту деталь игнорируют все покупатели

Выбор фильтра должен начинаться с анализа воды — эколог Рыбальченко

Домашний фильтр для воды защищает только от тех примесей, на которые рассчитан его картридж, а при просроченном ресурсе может нанести вред здоровью, отметил инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко. О том, как правильно выбирать и использовать бытовые фильтры для воды, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Ключевым элементом любого бытового фильтра является картридж, ресурс которого строго ограничен и зависит от качества воды, говорит эксперт. Если этот ресурс превышен, фильтр перестает выполнять свою функцию и может стать источником опасности.

"Тогда домашний фильтр не защищает ни от чего. Более того, если ресурс просрочен, то на фильтр начинают оседать всякие микроорганизмы, в том числе болезнетворные. Это совершенно не полезно. Такой фильтр не принесет здоровье, а принесет только вред", — отметил Рыбальченко.

По его словам, фильтры отличаются по типу картриджей и принципу работы… Универсальных решений не существует, и каждый картридж предназначен для конкретных загрязнений.

"Бывают картриджи, которые защищают от солей тяжелых металлов, вредных соединений, болезнетворных бактерий, солей кальция, механических примесей. Но это все должны быть разные картриджи", — подчеркнул Рыбальченко.

Эколог добавил, что правильный выбор фильтра всегда должен начинаться с анализа воды. Только зная конкретный состав, можно подобрать систему очистки, которая действительно будет эффективной, а не создаст иллюзию безопасности.

"Исходя из конкретно вашего анализа воды покупаете фильтр с картриджами, который от этого должен защищать. Любое другое действие будет самообманом, вам будет казаться, что все нормально, а толку никакого не будет", — подчеркнул физик.

