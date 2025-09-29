Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кино
Кино
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:53

Голливуд против всего мира: Трамп превращает зарубежные фильмы в роскошь

США планируют ввести пошлины 100% на зарубежные фильмы — заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины на все фильмы, произведённые за пределами страны. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети Truth Social.

По мнению американского лидера, зарубежные страны присвоили себе идею производства кино, разработанную в США. Трамп подчеркнул, что настало время вернуть утраченные позиции отечественной индустрии.

"Наш бизнес по производству фильмов был украден из Соединённых Штатов Америки другими странами, словно конфета у ребёнка. Особенно пострадала Калифорния с её слабым и некомпетентным губернатором!" — заявил президент Дональд Трамп.

Причины инициативы

С точки зрения Трампа, киноиндустрия является важной частью американской экономики и культурного влияния. Он считает, что потеря контроля над производством фильмов за рубежом подрывает позиции США на мировой арене.

Механизм пошлин

Предполагается, что размер новых пошлин составит 100% от стоимости зарубежных фильмов. Это означает, что импорт любой кинопродукции станет вдвое дороже для американских потребителей и компаний, заинтересованных в приобретении контента из других стран.

Влияние на рынок

Эксперты полагают, что нововведение может существенно изменить структуру кинорынка США. Локальные студии получат дополнительную защиту и стимулы для расширения собственного производства. С другой стороны, это может вызвать ответные меры со стороны иностранных государств и увеличить стоимость зарубежного контента для американских зрителей.

Параллели с другими решениями

Недавно Трамп подписал указ, который позволяет социальной сети TikTok продолжить работу в США. Согласно документу, 80% американской части платформы перейдут под контроль местных компаний, что должно снизить влияние иностранных владельцев. Этот шаг показывает стремление администрации к укреплению национального контроля над стратегическими и культурными активами.

Возможные последствия

  1. Рост инвестиций в американские киностудии, что повысит рабочие места в индустрии.

  2. Подорожание зарубежных фильмов и ограничение выбора для зрителей.

  3. Возможное обострение торговых споров с другими странами, активно работающими на рынке кино.

А что если…

Если пошлины будут введены, иностранные студии могут переориентировать свои усилия на внутренние рынки или развивать локальные филиалы в США. Это позволит им частично компенсировать рост издержек, но при этом укрепит позиции американской индустрии.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Защита местной киноиндустрии Рост стоимости иностранных фильмов
Стимул к развитию американских студий Возможные ответные пошлины от других стран
Увеличение рабочих мест Снижение разнообразия контента для зрителей

FAQ

Как повлияют пошлины на цены билетов в кино?
Скорее всего, стоимость зарубежных фильмов в прокате вырастет, что может повысить среднюю цену билета.

Сколько времени займёт внедрение пошлин?
Конкретные сроки зависят от законодательства и торговых процедур, но введение может занять несколько месяцев.

Что будет с локальными независимыми студиями?
Для них это шанс расширить производство и получить дополнительные инвестиции, так как конкуренция со стороны зарубежных компаний станет дороже.

Исторический контекст

За последние десятилетия США активно экспортировали фильмы и сериалы, формируя мировую культуру и влияя на восприятие страны за рубежом. Резкая защита национальной индустрии может стать новым этапом этой истории.

Три интересных факта

  1. Калифорния остаётся крупнейшим центром кинопроизводства в мире, несмотря на конкуренцию с другими странами.

  2. В 2023 году американские фильмы заняли более 40% мирового рынка кассовых сборов.

  3. TikTok стал одним из первых примеров регулирования иностранного влияния в сфере цифрового контента на территории США.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

The Neighbourhood тизерят новый альбом с песней сегодня в 9:11

Секретный альбом под угрозой спойлеров: The Neighbourhood снова дразнят слушателей уличными тизерами

The Neighbourhood возвращаются после трёхлетнего перерыва, тизерят новый альбом и удивляют фанатов уличными инсталляциями в Лос-Анджелесе.

Читать полностью » Warner Bros. впервые с 2019 года заработала 4 млрд долларов при минимальном числе релизов сегодня в 8:06

Киноколосс вернулся на трон: как Warner Bros. обошла конкурентов с минимальным числом релизов

Warner Bros. вернулась на вершину кассовых сборов, собрав 4 миллиарда долларов всего с 11 фильмов и обновив свои рекорды в мировом прокате.

Читать полностью » Том Холланд сообщил, что идет на поправку после госпитализации со съемок сегодня в 7:59

Миллионы на кону: зачем Том Холланд рисковал жизнью ради одного трюка

Том Холланд впервые обратился к фанатам после инцидента на съемках "Человека-паука" и рассказал о своем самочувствии. Но есть нюанс, о котором не знали зрители.

Читать полностью » Ольга Бузова назвала фразы мужчин, которые показывают отсутствие внимания в отношениях сегодня в 6:43

"Я пришёл и сразу вырубился": Бузова иронично разоблачила мужские оправдания

Ольга Бузова раскрыла, какие мужские оправдания раздражают её больше всего, и поделилась советами, как отличить искренность от безразличия.

Читать полностью » Мадонна Мур назвала женщин-знаменитостей с ярко выраженным личным стилем в шоу-бизнесе сегодня в 6:40

Какие звезды без вкуса, а какие играют сами: стильная правда шоу-бизнеса

Мода российских звезд — больше, чем красивые наряды. Разбираемся, кто на самом деле формирует их стиль и как отличить личный вкус от работы стилистов.

Читать полностью » Свифт рассказала о подготовке визуального оформления и глянцевой отделке физического альбома сегодня в 4:30

Волшебство на виниле: Свифт раскрыла тайны роскошного оформления нового альбома

Тейлор Свифт раскрыла новые подробности о своём альбоме: уникальные стихотворения на виниле, фотокарточки и глянцевая отделка создают роскошный продукт для фанатов.

Читать полностью » Дженнифер Линч рассказала, что отец Дэвид Линч попросил её снять фильм по его сценарию сегодня в 3:51

Шок и слёзы в семье Линч: Дэвид доверил дочери свой последний проект

Дженнифер Линч рассказала о необычном наследии: незадолго до смерти отец доверил ей сценарий для будущего фильма, открывая путь к новому кинематографическому проекту.

Читать полностью » Sky анонсировала сериал о семье Гуччи по мемуарам дочери Маурицио Гуччи сегодня в 2:59

Модный трон трещит по швам: как новая итальянская версия истории Гуччи покажет семью изнутри

Sky готовит сериал о семье Гуччи с итальянской перспективой событий, которые потрясли модный мир и стали мировым медиасобытием.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Медики: цикорий полезен для кишечника благодаря инулину, но противопоказан при варикозе
Красота и здоровье

Солёный или металлический вкус по утрам может указывать на проблемы с носовыми пазухами
Наука

В глубинах океана найдены золотые черви, которые научились обезвреживать ядовитые вещества
УрФО

В Челябинске установят новые системы видеонаблюдения на 80 объектах — мэрия
ПФО

В Башкортостане 62% жителей систематически занимаются спортом — Хабиров
СФО

Росстат: Турция стала самым популярным направлением для жителей ХМАО в 2024 году
Садоводство

В Европе тис традиционно высаживали на кладбищах как символ вечной памяти
Дом

Лимоны очищают стиральную машину от запаха и налёта — советы по уходу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet