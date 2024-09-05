Молодые люди проникли в цирк ради "острых ощущений" и плолучили их в автозаке Росгвардии

Сотрудники Росгвардии задержали группу молодых людей, которые незаконно проникли на территорию цирка, расположенного на проспекте Вернадского в Москве. Эту информацию сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии, опубликовав сообщение через информационное агентство ТАСС.
В сообщении говорилось, что на юго-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили группу молодых людей, проникших на территорию охраняемого цирка.
Как выяснилось, патрульный экипаж Росгвардии получил сигнал тревоги из цирка на проспекте Вернадского. Охранник цирка сообщил прибывшим сотрудникам Росгвардии, что на записях с камер видеонаблюдения были замечены трое человек, проникших на территорию.
Оказалось, что нарушителями были жители Москвы в возрасте от 23 до 27 лет. В ходе беседы с правоохранителями молодые люди признались, что проникли на территорию цирка в поисках острых ощущений.
Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам полиции.
Фото: Wikimedia Commons/ Ashtoncircus (Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported)
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