Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зал в кинотеатре
Зал в кинотеатре
© flickr.com by Alexander Yampolsky is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:51

Счёт идёт на тысячи: правда о киномании Сарика Андреасяна, которая поражает

Сарик Андреасян рассказал, что посмотрел около 8000 фильмов за жизнь

Сарик Андреасян — режиссёр, известный своей активной работой в российском кинематографе, поделился впечатляющей статистикой о своей киномании. В интервью Лизе Лазерсон он признался, что на протяжении жизни посмотрел около восьми тысяч фильмов.

"Я очень насмотренный", — подчеркнул он, отмечая, что просмотр кино для него не просто хобби, а часть жизни.

Соревнование за киноведческий титул

Режиссёр рассказал историю о забавном споре с редактором. Оба решили выяснить, кто из них посмотрел больше фильмов. Победил коллега Андреасяна, который обучался на киноведа и посмотрел десять тысяч картин, в то время как сам Андреасян насчитал восемь тысяч.

"Он меня обошел, так как на киноведа учился. Он посмотрел 10 тысяч фильмов, а я — восемь тысяч", — пояснил режиссёр.

Этот случай стал для Андреасяна не поводом для расстройства, а скорее подтверждением того, что любовь к кино — это непрерывный процесс обучения и погружения в искусство.

Кино как отдых

Андреасян подчеркнул, что для него просмотр фильмов — это способ расслабиться. В среднем он смотрит около двадцати лент в месяц, тщательно выбирая как новинки, так и классику.

"Это для меня отдых — смотреть кино. Слава Богу, жена у меня тоже любит кино, мы вдвоем все это и смотрим", — добавил он.

Режиссёр считает, что регулярный просмотр помогает не только расширять кругозор, но и вдохновляет на новые идеи для работы. Он сравнивает процесс изучения фильмов с тренажёрным залом для креативности: чем больше наблюдаешь, тем богаче становится твое собственное творческое мышление.

Как подходить к просмотру фильмов

  1. Составьте список интересных фильмов, включая как классику, так и современные работы.

  2. Определите цели просмотра: обучение, отдых, вдохновение.

  3. Старайтесь смотреть фильмы вдвоём или в компании, чтобы обсуждать увиденное и обмениваться впечатлениями.

А что если ограничить себя только новинками

Многие зрители сосредотачиваются исключительно на свежих релизах. Андреасян считает, что это сужает кругозор. Классические фильмы дают понимание эволюции киноязыка и стилистических приёмов, что особенно полезно для режиссёров и сценаристов.

Плюсы и минусы регулярного просмотра

Плюсы Минусы
Расширение кругозора Возможность перегрузки информацией
Вдохновение для творчества Требует времени и концентрации
Развитие критического мышления Иногда отвлекает от повседневных дел

Интересные факты о киномании Андреасяна

  1. Режиссёр начал активно смотреть фильмы ещё в детстве, что помогло ему сформировать уникальный художественный вкус.

  2. Сарик считает, что просмотр кино — это не только развлечение, но и образовательный процесс.

  3. В его коллекции есть как зарубежные, так и отечественные ленты разных жанров: драмы, комедии, триллеры, фантастика.

Исторический контекст

Киномания среди режиссёров и критиков — явление давно известное. Существует множество примеров, когда просмотр сотен и тысяч фильмов формировал профессиональную интуицию и художественный вкус. Андреасян в этом плане — продолжатель традиции, где каждое произведение служит элементом личного и профессионального развития.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рэпер HammAli сообщил о скором отцовстве сегодня в 12:25

Свадьба длилась три дня, а секрет — целый год: как HammAli хранил личную жизнь под замком

Рэпер HammAli готовится к важному этапу в жизни — вместе с супругой Эмили они скоро станут родителями.

Читать полностью » Джессика Альба испытывает ревность из-за новых отношений Кэша Уоррена сегодня в 11:13

Эмоции на грани: новая любовь Кэша Уоррена превратила Джессику Альбу в нервного тигра

Джессика Альба испытывает сложные эмоции, наблюдая за новым романом бывшего мужа, несмотря на собственные отношения, которые помогают ей справляться с прошлым.

Читать полностью » Недостаток эмоциональной связи стал причиной развода Николь Кидман и Кита Урбана сегодня в 10:08

Разбитое счастье Голливуда: почему Кидман и Урбан разошлись после 19 лет брака

После почти двух десятилетий совместной жизни Николь Кидман и Кит Урбан решили разойтись. Причина развода оказалась глубже, чем простое расставание.

Читать полностью » Пенсия Юрия Лозы уменьшилась до 16 тысяч рублей сегодня в 9:03

Когда хиты не греют: почему певец Юрий Лоза вынужден чаще выходить на корпоративы

Юрий Лоза столкнулся с сокращением пенсии и рассказал, как новые финансовые реалии влияют на его жизнь и творческую активность.

Читать полностью » Психолог Самбурский объяснил причину одиночества Стаса Пьехи сегодня в 8:57

Когда любовь превращается в чековую книжку: психолог Самбурский разобрал признание Стаса Пьехи о подарках

Почему даже щедрые подарки не спасают от одиночества? Психолог объяснил, в чем корни установок Стаса Пьехи и как это мешает личной жизни.

Читать полностью » Джош Хартнетт госпитализирован после ДТП в Канаде сегодня в 7:49

Один миг — и всё могло оборваться: как Хартнетт чудом выжил в жёсткой аварии

Актёр Джош Хартнетт попал в ДТП в Канаде. Его госпитализировали, но спустя несколько дней он вернулся на съемки. Чем закончилась история?

Читать полностью » Представитель Гарри опроверг сообщения о недовольстве герцога встречей с Карлом III сегодня в 6:13

Принц Гарри обвиняет дворец в саботаже: правда или игра на публику

Принц Гарри делает шаги к восстановлению отношений с королевской семьей, но на пути к примирению возникают новые трудности, требующие деликатного подхода.

Читать полностью » Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поддерживают спортивные традиции семьи через гольф сегодня в 5:08

Секрет 24 лет брака: что Зета-Джонс и Дуглас черпают из гольфа для отношений

Кэтрин Зета-Джонс поделилась секретами своей семьи и рассказала, как азарт и дух соревнования помогают им сохранять гармонию и близость.

Читать полностью »

Новости
Технологии

5G и функции смартфона сокращают время работы батареи — данные тестов ViserMark
Спорт и фитнес

Эксперты: боль при приседаниях чаще связана с ошибками техники, а не с самим упражнением
Наука

В Германии обнаружен азурит с древними следами синего пигмента
Дом

Эксперты: грунтовка в два слоя снижает расход краски и предотвращает появление пятен
Авто и мото

Внимание инспекторов ГАИ нередко привлекает внешность водителя
Авто и мото

Средний запас хода после загорания лампы топлива — 60-80 км
СФО

Елизавета Пинчук стала первой женщиной-нейрохирургом Ямало-Ненецкого округа
УрФО

В Екатеринбурге учителя осудили за заломленную руку ученику — полтора года исправработ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet