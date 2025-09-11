Как культовое кино 90-х оказалось на "Авито": скандальная находка в Петербурге

В середине 1990-х фильм "Брат" Алексея Балабанова стал символом эпохи и быстро превратился в культовое кино для миллионов зрителей. Однако неожиданная находка в Петербурге вновь напомнила о судьбе этого произведения: катушка с фрагментом фильма оказалась выставлена на продажу на "Авито". История обнаружения вызвала бурное обсуждение среди поклонников творчества Балабанова и специалистов, ведь речь идёт о материале, который должен был храниться в архивах киностудии.

Неожиданная находка в Петербурге

Житель Петербурга рассказал, что обнаружил катушку с частью фильма на территории, которую он сам назвал "развалинами "Ленфильма"". По его словам, плёнка попалась ему случайно, и теперь он решил продать её через онлайн-площадку. В объявлении продавец не указал конкретную цену, предложив потенциальным покупателям самостоятельно делать ставки.

Фотографии катушки, сопровождающие объявление, подтверждают, что речь идёт о цветной копии, содержащей третью часть фильма из десяти. На самой бобине сохранились нечеткие надписи, которые, однако, позволяют идентифицировать находку.

Реакция близких режиссёра

На публикацию в сети первой обратила внимание художница по костюмам и вдова режиссёра Надежда Васильева. Она отметила в личном телеграм-канале, что ей трудно понять, каким образом столь значимая реликвия оказалась вне архива киностудии и почему не попала в недавнюю выставку "Балабанов" в "Севкабель Порту".

"Почему плёнка оказалась на свалке "Ленфильма" — неизвестно", — сказала художница по костюмам Надежда Васильева.

Этот вопрос действительно остаётся открытым, ведь речь идёт о культурном наследии.

Что именно продаётся

Из атрибуции следует, что катушка содержит лишь одну из частей фильма. В те годы киноленты разбивались на несколько фрагментов: каждая катушка вмещала около 10-15 минут экранного времени. Таким образом, речь идёт примерно о десятой доле "Брата".

Продавец признался, что у него нет оборудования для проверки состояния материала. Он также не может оцифровать плёнку, но готов по просьбе заинтересованных лиц прислать дополнительные фотографии.