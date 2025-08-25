Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 11:47

Великий, но разочарованный: почему Джон Уильямс сомневается в собственной музыке

Джон Уильямс: киномузыка не может стоять рядом с классикой

Может ли музыка, написанная для кино, претендовать на место рядом с шедеврами классики в концертном зале? Сам Джон Уильямс, автор легендарных саундтреков к "Звёздным войнам", "Гарри Поттеру" и "Челюстям", уверен, что ответ отрицательный.

Американский композитор в интервью The Guardian признался, что "никогда особенно не любил музыку из фильмов". Его позиция звучит неожиданно, ведь именно благодаря его мелодиям миллионы зрителей по-новому воспринимали сцены на экране. Но для самого Уильямса эта сфера всегда оставалась ремеслом, а не высшим искусством.

Музыка для кино и её ограничения

По словам композитора, саундтрек в первую очередь служит истории, а не существует сам по себе.

"Эта музыка сиюминутна и функциональна, она создаётся для конкретного эпизода. Чтобы её исполнять на сцене, приходится серьёзно перерабатывать и дописывать", — поясняет он.

Уильямс подчёркивает, что действительно хорошие примеры киномузыки встречаются крайне редко. Даже самые удачные работы, считает он, — это разрозненные куски продолжительностью всего несколько минут.

"Хорошая киномузыка — это отдельные фрагменты "то тут, то там” по восемь минут", — говорит автор.

Желание сделать музыку цельной

Несмотря на мировой успех, композитор признаётся, что многое сделал бы иначе, если бы начинал карьеру заново.

"Если бы мне пришлось делать всё сначала, я бы сделал свою работу чище, чтобы и музыка к фильмам, и концертная музыка были более моей или более единой в каком-то смысле", — рассказывает Уильямс.

Карьера и рекорды

Джон Уильямс — один из самых титулованных композиторов в истории кино. На его счету пять премий "Оскар" за музыку к "Скрипачу на крыше", "Челюстям", "Звёздным войнам. Эпизод IV: Новая надежда", "Инопланетянину" и "Списку Шиндлера".

При этом он выдвигался на престижную награду 54 раза, уступая по количеству номинаций лишь Уолту Диснею, у которого их 59.

