Ночь, когда Тодоровский оживёт на экране: телемарафон, которого ждали

"Интердевочка", Людмила Гурченко, музыка самого режиссера — всё это соберётся в одну ночь на экране, чтобы напомнить зрителям, каким многогранным был Пётр Тодоровский. Его 100-летие отмечают особенным образом — телевизионным марафоном, где каждая картина словно штрих к портрету мастера.

Киновечер памяти

26 августа на канале "Мосфильм. Золотая коллекция" пройдет киномарафон, посвященный народному артисту РСФСР, режиссёру, сценаристу и композитору Петру Тодоровскому. В этот день, будь он жив, мастеру исполнилось бы 100 лет. Тодоровский ушёл из жизни 24 мая 2013 года, но его фильмы и музыка продолжают жить в культурной памяти страны.

Он был не только признанным режиссёром, но и заслуженным деятелем искусств Украинской ССР, лауреатом Государственной премии России и премии "Ника". В 1985 году его работа была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Этот факт стал знаковым для отечественного кино, ведь в те годы лишь немногие советские картины оказывались на мировой арене такого уровня.

Программа ночного марафона

Телемарафон начнётся в 21:30 с легендарной картины "Интердевочка". История о ночной бабочке, которая решается на эмиграцию в Швецию, стала вехой для целого поколения зрителей и принесла режиссёру международное признание — фильм получил награду на Токийском кинофестивале.

Далее, в 00:10, зрители смогут увидеть мелодраму "Любимая женщина механика Гаврилова". Главная роль здесь принадлежит Людмиле Гурченко, чья игра наполнила картину яркостью и особым эмоциональным накалом.

Ночью, в 1:35, в эфир выйдет музыкально-сценарная работа "По главной улице с оркестром". Этот фильм особенно важен для понимания творческой личности Тодоровского: он не только срежиссировал ленту, но и написал к ней музыку, а также стал одним из авторов сценария. Здесь проявилось его умение объединять разные стороны своего таланта — от режиссуры до композиторского дара.

Марафон завершит "Последняя жертва" — экранизация пьесы Александра Островского. Показ начнётся в 3:00 и станет финальным аккордом ночного эфира.