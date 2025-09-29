Уральская киностудия играет по-крупному: фильмы, которые берут награды с первой попытки

Что общего между роботами, слезами и большим кино? Ответ прост: свежие победы Свердловской киностудии на российских фестивалях.

Недавние премьеры студии уже успели заявить о себе: и в документальном, и в анимационном кино уральские режиссёры взяли призы в престижных номинациях.

Первые награды

Фильм "Кобот", снятый режиссёром Анной Евдокимовой, стал лауреатом в номинации "Лучшая драматургия" на кинофестивале "Кремний". Но это далеко не единственный успех:

— "Фильм только начинает свой фестивальный путь: его премьера состоялась в сентябре. На фестивале "Флаэртиана" "Кобот" уже был отмечен жюри за образ современного героя", — рассказали представители студии в своём Telegram-канале.

Анимация с характером

Проект "Лакрифагия" мультипликатора Елизаветы Климаевой получил награду за лучший анимационный фильм на премии "Высоко". Для молодой авторки это знаковое признание, которое открывает дорогу к новым проектам.

Что дальше?

Свердловская киностудия не останавливается на фестивальных победах. В работе уже новые картины, где участвуют не только местные актёры, но и известные российские артисты. Среди них — Анна Уколова и Владимир Селезнёв.

Похоже, что уральское кино всё увереннее выходит за пределы региона, привлекая внимание как зрителей, так и профессионального сообщества.