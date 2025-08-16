Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тимоти Шаламе
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:53

Звёзды сойдутся через пять лет: Спайк Ли уже ждёт Шаламе для большого кино

Кто сказал, что звёзды Голливуда и легенды режиссуры не могут объединиться? Спайк Ли, один из самых ярких постановщиков американского кино, признался: он мечтает о фильме с Тимоти Шаламе — и готов ждать ради этого несколько лет.

Долгожданное сотрудничество

В подкасте The Bill Simmons режиссёр "Чёрного клановца" и "Малкольма Икс" рассказал, что уже обсуждал идею будущего проекта со звездой "Дюны" и "Вонки". Однако осуществить задуманное получится не раньше, чем через четыре-пять лет — именно тогда в насыщенном расписании Шаламе появится окно.

"Он отличный актёр, и однажды мы обязательно поработаем вместе", — рассказал Спайк Ли.

Общее увлечение

По словам Ли, их связывает не только профессиональный интерес, но и дружба. Режиссёр называет Тимоти "хорошим парнем" и "настоящим фанатом". Их объединяет любовь к баскетболу и команде "Нью-Йорк Никс".

Факты, которые могут удивить:

  • Ли и Шаламе часто можно увидеть на матчах "Никс", причём обычно неподалёку друг от друга.

  • сам режиссёр является давним болельщиком клуба, а Шаламе вырос в Нью-Йорке и тоже ходил на игры с юности.

  • по данным американских СМИ, у Ли даже есть традиция: он редко пропускает домашние матчи любимой команды.

Слухи о соперничестве

Не раз среди поклонников возникали разговоры, будто между актёром и режиссёром скрытое соревнование — якобы на почве их баскетбольной страсти. Но Ли поспешил развеять эти версии.

"Мы с ним в порядке. Моя дочь и мой сын, [и Шаламе], они все выросли вместе в Нью-Йорке. Мы хотим сделать фильм вместе! Нет вовсе никакого соперничества. Абсолютно никакого состязания тут", — поделился Ли.

