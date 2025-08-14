Культовые фильмы 90-х могут исчезнуть с экранов — на этот раз всё серьёзно

Можно ли представить российское кино без культовых лент 90-х? Похоже, что в скором времени этот вопрос перестанет быть риторическим. Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что фильмы Алексея Балабанова могут попасть под цензуру или вовсе оказаться запрещёнными. По её мнению, старое кино следует пересмотреть с точки зрения соответствия традиционным ценностям.

Возможные ограничения

"Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно", — заявила Драпеко.

Речь идёт не только о Балабанове: депутат подчёркивает, что в конце XX века снималось много контента, который сегодня может оказаться под пристальным вниманием регуляторов. Особый акцент делается на том, как такие фильмы могут повлиять на молодых зрителей.

Новый закон и его последствия

Поводом для обсуждений стал принятый в конце июля 2025 года закон. Согласно документу, фильмы, дискредитирующие традиционные ценности, не смогут получить прокатное удостоверение. При этом изменения коснутся и уже выданных документов: Министерство культуры получит право вносить в них корректировки или отзывать.

Не останутся в стороне и онлайн-платформы — от стриминговых сервисов до социальных сетей. Им придётся удалять фильмы, которые попали в категорию "запрещённых". Эти меры начнут действовать с 1 марта 2025 года, что даёт рынку лишь несколько месяцев на подготовку.

Контекст и примеры

Алексей Балабанов — один из самых известных российских режиссёров, чьи фильмы "Брат" и "Брат 2" стали культовыми и во многом сформировали образ 90-х в массовом сознании. Однако именно эти картины часто критикуют за жёсткость, насилие и спорные моральные оценки. Введение новых правил может поставить под вопрос их дальнейший показ в открытом доступе.