Манхэттенский блеск скрывает тень: новая история от Лулу Ван

Американская режиссёр Лулу Ван, прославившаяся драмой "Прощание" и недавним сериалом "Экспаты", готовит новую работу — фильм "Прослушивание" ("Audition"). Проект сразу привлёк внимание: в нём сыграют Люси Лю, известная по картинам "Убить Билла" и "Ангелы Чарли", а также Чарльз Мелтон, чей успех закрепился после фильмов "Май, декабрь" и "Ривердейл".

Роман, вдохновивший кинематографистов

Будущая картина станет экранизацией книги писательницы Кэти Китамуры. Роман "Прослушивание" рассказывает о жизни известной актрисы, которая наслаждается блеском Манхэттена рядом с креативным супругом. Но её мир рушится, когда появляется загадочный молодой человек, называющий себя её потерянным сыном. Встреча становится отправной точкой для психологической драмы о вине, поиске себя и иллюзиях, в которые мы охотно верим.

Кто стоит за сценарием

Над текстом сценария работает сама Лулу Ван вместе с лауреаткой Пулитцеровской премии Мартиной Майок. Такой тандем обещает глубокую драматургию, в которой будет сохранена литературная точность оригинала, но при этом усилен кинематографический ритм.

Продюсерская команда

Проект реализуют три студии: Higher Ground, основанная Бараком и Мишель Обама, а также Laika и Local Time. Именно компания бывшего президента США взяла на себя задачу продвигать фильмы с яркой социальной и культурной составляющей. Обама уже отмечал роман Китамуры в своём списке летнего чтения 2025 года:

"Тихий роман о том, как мы скрываем свою истинную сущность от других — и от самих себя", — сказал бывший президент США Барак Обама.

Состав создателей

Вместе с супругами Обама над фильмом будут работать Винни Малхотра, Аника Макларен, Трэвис Найт и Мэтт Левин. Исполнительными продюсерами станут Лулу Ван, Люси Лю, Джереми Кипп Уокер и сама Кэти Китамура.