Сарик против Птушко: новая версия "Сказки о царе Салтане" готовится затмить классику

Что объединяет классику Пушкина и грандиозные замыслы Льва Толстого? Ответ прост — имя режиссёра Сарика Андреасяна. Он завершил работу над экранизацией "Сказки о царе Салтане" и уже строит планы по переносу на экран эпопеи "Война и мир".

Новый взгляд на пушкинскую классику

Сарик Андреасян сообщил в своём Telegram-канале об окончании съёмок "Сказки о царе Салтане". Картина выйдет в широкий прокат 12 февраля 2026 года — как раз накануне Дня всех влюблённых. Режиссёр опубликовал несколько фотографий со съёмочной площадки, дав зрителям возможность заглянуть за кулисы большого кино.

В актёрский состав вошли хорошо известные публике имена: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Фёдор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров и Алиса Стасюк. Такое сочетание опытных артистов и молодых лиц обещает придать фильму современное звучание при сохранении уважения к первоисточнику.

Интересно, что "Сказка о царе Салтане" ранее не раз вдохновляла кинематографистов. Наиболее известная версия — экранизация Александра Птушко 1967 года, которая вошла в золотой фонд советского кино. Новая лента Андреасяна станет попыткой по-новому прочитать классический текст Пушкина для современного зрителя.

Следующий шаг — "Война и мир"

Параллельно режиссёр готовится к куда более масштабному проекту. 5 мая он объявил о начале работы над экранизацией "Войны и мира" Льва Толстого. Пока идут пробы на главные роли, а детали проекта держатся в секрете.

"Не могу делиться подробностями, но обещаю, это будет грандиозно", — отметил Андреасян.

Съёмки планируются на осень 2025 года.