Маффины
Маффины
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:03

Маффины с ягодами: секрет, которым пользуются все, кроме вас, — и это бесплатно

По рецепту кулинара маффины с джемом получаются пышными и ароматными

Представьте: мягкий, ароматный маффин, который тает во рту, а внутри — сюрприз из джема или свежих ягод. Звучит заманчиво? Этот рецепт превратит вашу кухню в кондитерскую, и всё без лишних усилий!

Почему эти маффины особенные?

Пышные, воздушные и невероятно вкусные — вот что отличает эти маффины. Простой набор ингредиентов, доступный каждому, делает их идеальным вариантом для семейного ужина или утреннего кофе. Тесто само по себе отличное, но начинка добавляет сочности и делает каждый кусочек уникальным. Попробуйте — и вы поймёте, почему они станут вашим фаворитом!

Ингредиенты

  • Пшеничная мука: 200 г
  • Яйца: 2 шт.
  • Сахар: 100 г
  • Вода: 100 мл (комнатной температуры)
  • Растительное масло: 65 г (рафинированное, без запаха)
  • Разрыхлитель: 7 г
  • Джем или варенье: 6 ч. л. (густое, без косточек)
  • Ягоды: 2 ст. л. (любые, например, голубика)

Пошаговое приготовление

Достаньте яйца из холодильника заранее — так маффины поднимутся лучше. Вода должна быть тёплой, масло — без запаха. Для начинки подойдёт любой густой джем без косточек. Вбейте яйца в миску и начните их взбивать, постепенно добавляя сахар. Взбивайте до пышной светлой массы около 5 минут. Не прекращая, влейте растительное масло.

Следом влейте воду и перемешайте до однородности. Масса будет жидкой — это нормально. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в жидкую смесь. Миксером на низких оборотах перемешайте до однородности. Подробности о разрыхлителе — в статье ниже.

Тесто должно быть текучим, как жидкая сметана. Если нужно, добавьте муки. Вложите бумажные капсулы в форму для кексов. Наполните каждую на 2/3 тестом, затем ложкой добавьте джем в центр. Сверху залейте ещё тестом, чтобы закрыть начинку.

Один маффин оставьте без верхнего слоя теста — автор утверждает, что джем опустится и покроется сам при выпечке. Для шести маффинов с ягодами смешайте чистые сухие ягоды с тестом и разложите по формам, распределяя 2-3 ягоды на каждый.

Разогрейте духовку до 180°C и пеките 20-30 минут. Проверьте готовность зубочисткой (протыкайте край, не центр). Время зависит от духовки — подробности в статье под шагами. Остудите маффины и наслаждайтесь.

