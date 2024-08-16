Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил мнение, что версия западных СМИ о причастности Украины к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" является выдумкой, в которой больше дезинформации, чем правды.

Он написал в соцсетях, что эта история, по его мнению, запутывает ситуацию и скрывает истинных организаторов.

Ранее Wall Street Journal сообщило, со ссылкой на источники, что идея подрыва газопроводов возникла у высокопоставленных украинских офицеров в состоянии алкогольного опьянения. В другой публикации утверждалось, что Владимир Зеленский хотел отменить операцию, но генерал Валерий Залужный не послушал его приказа.

Филиппо отметил, что новая версия предполагает, что Россия не причастна к подрыву. Он заметил, что это уже прогресс, поскольку ранее утверждалось обратное.

По его словам, сейчас пытаются убедить общественность в том, что операцию провели шесть украинцев, которые придумали план в баре, арендовали лодку, а узурпатор Владимир Зеленский в последний момент пытался их остановить, но было уже поздно. Филиппо иронично комментирует, что эта версия выставляет Зеленского наивным, но добросердечным, тогда как НАТО, Польша, Великобритания и США остаются невиновными, просто не заметившими подготовки.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что публикация Wall Street Journal представляет собой попытку отвлечь внимание от настоящих виновных.

Немецкие СМИ сообщали, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца Владимира Журавлёва по делу о подрывах, а также, что у него были сообщники — супруги Светлана и Евгений Успенские. Wall Street Journal писала, что немецкое расследование сосредоточено на экс-главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2", ключевых газопроводах из России в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть диверсия. Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта неизвестны.

Генпрокуратура России возбудила дело о международном терроризме. Россия неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но ответа не получила, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿