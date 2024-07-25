Танкер, который осуществлял перевозку 1,4 миллиона литров мазута, утонул у берегов Филиппин. Одного человека не смогли спасти. Об этом информирует французское международное информационное агентство Франс Пресс.

Как сообщается, плавучее транспортное средство ушло под воду рядом со столицей государства Филиппин, а точнее, около Манилы. Всего на грузовом самоходном судне, предназначенном для перевозки наливных грузов, было 17 человек. После случившегося происшествия одного человека не смогли спасти. На данный момент он считается пропавшим без вести. Нескольким людям, которым удалось спастись, потребовалась помощь медиков.

Плавучее транспортное средство изначально должно было прибыть в столицу провинции Илоило на Филиппинах, на острове Панай.

Специализированная служба Филиппин, предназначенная для контроля за соблюдением правового режима территориальных и внутренних вод и в целом морской зоны государства, на данный момент осуществляет аварийно-спасательные работы для того, чтобы найти последнего человека. Кроме того, выясняется, были ли в момент аварии какие-нибудь экстремальные погодные условия.

Теперь пятно мазута размером в несколько километров распространяется в восточном, северо-восточном направлении.

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