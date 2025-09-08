Возвращение в Россию: что мотивировало Мрзляка

Хорватский полузащитник Филип Мрзляк объяснил, почему решил вернуться в футбольный клуб "Уфа". По его словам, главная цель — помочь команде снова пробиться в Российскую премьер-лигу.

Цель возвращения

"К сожалению, мы больше не играем в РПЛ. Мы понизились. Я вернулся, чтобы помочь команде вернуться в РПЛ", — заявил Филип Мрзляк в интервью "Чемпионату".

Футболист подчеркнул, что ему важно внести вклад в развитие команды и поддержать её в непростый период.

Личное отношение к клубу и городу

Помимо спортивных задач, Мрзляк отметил, что для него значимы и личные впечатления от России и Уфы.

"Мне нравится команда, я люблю город. Я получаю удовольствие от игры здесь", — добавил полузащитник.

Карьера игрока

32-летний хорват выступал за "Уфу" с 2020 по 2022 год, после чего покинул клуб. В 2025-м он принял решение вернуться и вновь присоединился к команде. Сейчас "Уфа" занимает 10-е место в турнирной таблице PARI Первой лиги, и опыт Мрзляка может оказаться ценным для амбициозных планов клуба.