Новые горизонты искусства: филиалы Бахрушинского, Политехнического и Музея Рублева откроются в Туле в 2025 году

Реставрация филиалов Бахрушинского музея, Политехнического и Музея Рублева завершится в 2024 году
В Туле, в Музейном квартале, ведутся реставрационные работы в филиалах Бахрушинского музея, Политехнического музея и Музея имени Андрея Рублева. Согласно информации от Министерства культуры Российской Федерации, завершение всех работ планируется до конца 2024 года, а новые филиалы откроются для посетителей в 2025 году.
На данный момент активно проводятся ремонтно-реставрационные мероприятия, по окончании которых в новых пространствах будет реализована концепция музеефикации. Это позволит создать площади для постоянных экспозиций Бахрушинского театрального музея, Политехнического музея и Музея Рублева, а также выделить помещения для временных выставок. Полное открытие новых филиалов ожидается в 2025 году.
В тульском филиале Бахрушинского музея, расположенном на улице Металлистов, запланировано создание интерактивного экспозиционного пространства, посвященного театральным профессиям. В этом филиале будет представлено более 250 оригинальных предметов, включая эскизы таких известных художников, как Головин, Бакст, Бенуа, Рерих и Серов. Здесь планируется обустройство девяти залов, которые будут посвящены театру, режиссуре, актерскому мастерству, а также профессиям, часто остающимся в тени, таким как сценографы, осветители, гримеры и костюмеры.
Филиал Политехнического музея разместится в здании бывшего кинотеатра "Центральный" на проспекте Ленина. Основная экспозиция будет охватывать научно-промышленное наследие Тульской области, а также расскажет о взаимодействии человека с металлами и другими функциональными материалами, включая технологии производства и выплавки. Кроме того, в этом филиале планируется осветить историю кинотеатра "Центральный" и богатейшие фонды самого Политехнического музея. В рамках проекта будет создан лекторий, Политехническая гостиная, зона для экспериментальных мастерских и детское пространство.
Филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева откроется рядом с Кремлевским парком. В новом пространстве будут представлены памятники русского религиозного искусства XVI - начала XX века из фондов музея. Экспозиция будет разделена на две основные тематические зоны. Первая зона будет посвящена святыми образами и значимым событиям русской истории, отраженным в иконописи и религиозном декоративно-прикладном искусстве. Во втором разделе планируется представить произведения художественного металла, которые занимают важное место в русском религиозном искусстве.
Музейный квартал в Туле был открыт в 2020 году и продолжает развиваться, предлагая жителям и гостям города новые возможности для знакомства с культурным наследием.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Шакко , ( Attribution-Share Alike 4.0. )
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