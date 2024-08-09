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Т-банк готов к открытия первых зарубежных филиалов
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В Т-банке заявили о намерении открыть зарубежные филиалы

Т-банк готов к открытия первых зарубежных филиалов

Т-банк, ранее известный как «Тинькофф», принял решение открыть два зарубежных филиала, однако не уточнил, в какой именно стране они будут расположены. В 2021 году бывший «Тинькофф» уже подавал заявку на получение лицензии для цифрового банка на Филиппинах.

Согласно повестке заседания совета директоров банка, которое состоялось 9 августа, организация планирует обратиться в Банк России за разрешением на создание этих филиалов за границей, но конкретные детали пока не разглашаются.

В июне Станислав Близнюк, председатель правления банка, в интервью «Ведомостям» упомянул о намерениях компании выйти на международные рынки. Он отметил, что Т-банк является крупным игроком с развитой финансовой экосистемой и уже обслуживает 43 миллиона клиентов, продолжая активно расширяться. Близнюк подчеркнул, что у банка есть долгосрочные амбиции по развитию на международной арене.

О намерениях расширить международное присутствие в бывшем «Тинькофф» заговорили еще в 2021 году. В тот период банк подавал заявку на получение лицензии для цифрового банка на Филиппинах. Впоследствии несколько бывших топ-менеджеров «Тинькофф» - Павел Федоров, Георгий Чесаков и Раффи Монтемайор - основали в этой стране собственный финтех-сервис под названием Salmon. Для этого они приобрели филиппинский банк Bank St Rosa, однако стоимость сделки не была раскрыта.

После начала военной операции на Украине и введения масштабных санкций Федоров, Чесаков и Монтемайор покинули «Тинькофф». Основатель банка Олег Тиньков, признанный Минюстом иноагентом, выступил против боевых действий и продал свою 35-процентную долю в TCS Group компании «Интеррос», принадлежащей Владимиру Потанину.

Фото: From Wikimedia Commons/ Verbal.noun (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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