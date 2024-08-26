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Зенит планирует представить нового футболиста Лусьяно Гондоу в филармонии
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Зенит из Санкт-Петербурга собирается представить своего нового футболиста в филармонии

Зенит планирует представить нового футболиста Лусьяно Гондоу в филармонии

27 августа в Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича «Зенит» планирует официально представить аргентинского футболиста Лусьяно Гондоу. Об этом сообщил глава правления клуба Александр Медведев.

Медведев подтвердил, что презентация состоится уже завтра в филармонии, отвечая на вопрос о дате презентации Гондоу. Ранее представитель нападающего информировал «Спорт-Экспресс», что 23-летний аргентинец подпишет контракт с «Зенитом» на четыре года.

Кристиан Маласпинья, президент «Аргентинос Хуниорс», поделился деталями трансфера Гондоу в российский клуб. Он сообщил, что форвард в данный момент проходит медицинское обследование в России.

В текущем сезоне Гондоу сыграл 21 матч за «Аргентинос Хуниорс», забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Фото: From Wikimedia Commons/ Argentina.gob.ar (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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