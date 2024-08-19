Скончался Фил Донахью, пионер телевизионных ток-шоу, в 88 лет

Скончался известный ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью в возрасте 88 лет. Об этом сообщил телеканал NBC. По информации, предоставленной семьей в утреннем шоу TODAY, Донахью "умер дома в кругу родных, включая его супругу Марло Томас, с которой он прожил 44 года, а также детей, внуков и любимого золотистого ретривера по имени Чарли". Причиной смерти стало "долгое заболевание".
Фил Донахью занимает особое место в истории телевизионной журналистики. Он считается одним из пионеров жанра дневных ток-шоу, которые проходили с участием зрителей. Его программа выходила в эфир рекордные 29 лет и оказала значительное влияние, в том числе и на российское телевидение. В 80-х годах Донахью совместно с Владимиром Познером проводил знаковые телемосты между СССР и Соединенными Штатами. В 1987 году он посетил Советский Союз, а в начале 90-х с Познером организовал телепередачи "Познер и Донахью" на CNBC, ставшие платформой для обсуждения актуальных вопросов. В 2002 году Донахью завершил карьеру на телевидении и переключился на продюсирование документальных фильмов.
Фото: www.flickr.com/Alan Light (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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