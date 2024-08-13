Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 92,6592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 100,559
Роскомнадзор заблокировал зеркальный сайт «Фикбук» из-за публикации материалов о нетрадиционных отношениях
  1. Главная
  2. Общество

Роскомнадзор заблокировал копию сайта «Фикбук» за распространение контента, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения

Роскомнадзор заблокировал зеркальный сайт «Фикбук» из-за публикации материалов о нетрадиционных отношениях

Роскомнадзор заблокировал зеркальную версию сайта "Фикбук", утверждая, что данная мера была предпринята из-за распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, как сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор ограничил доступ к копии "Фикбука" в связи с публикациями, поддерживающими нетрадиционные связи", — добавили в ведомстве.

На платформе "Фикбук" пользователи делятся фанатскими произведениями, среди которых рассказы и стихи, вдохновленные книгами, фильмами, сериалами, анимацией и другими творческими проектами. Эта площадка является крупнейшим русскоязычным ресурсом для публикации как фанфиков, так и оригинальных рассказов, а также аналитических материалов о литературе.

Организаторы сообщества в Telegram отметили, что, несмотря на блокировку, пользователи с разных уголков мира продолжают творить и читать на сайте. Ежедневная аудитория "Фикбука" составляет около 1, 5 миллиона человек; падение посещаемости оказалось "не столь значительным" — всего на 25%.

Сайт был заблокирован с 12 июля, после чего Роскомнадзор потребовал от владельцев удалить ЛГБТ-контент. Платформа сообщила о его удалении, но ведомство продолжало выявлять запрещенные материалы и отказалось отменить блокировку.

Фото: freepik

Мир

Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область

Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область

Недавние события в Курской области, где произошли столкновения между российскими и украинскими военными, вызвали широкий международный резонанс. Евросоюз, как и ожидалось, занял сторону Украины, подтвердив свою неизменную поддержку Киеву.

Читать полностью
Таубер на собиралась покидать Молдавию

Таубер на собиралась покидать Молдавию

Один из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер столкнулась с серьезными ограничениями со стороны молдавских властей. Суд запретил ей покидать страну на два месяца, что вызвало волну возмущения в оппозиционных кругах.

Читать полностью

Общество

Сергей Троицкий из «Коррозии металла» задержан в Новороссийске за попытку использования поддельных купюр

Сергей Троицкий из «Коррозии металла» задержан в Новороссийске за попытку использования поддельных купюр

В Новороссийске был задержан лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, известный как "Павук", по подозрению в использовании поддельных денежных купюр.

Читать полностью
Волонтеры

Волонтеры "Чистой Арктики" собрали около 90 тонн мусора на Чукотке

В течение недели волонтеры проекта "Чистая Арктика" провели масштабную уборку в Певеке и Анадыри на Чукотке, собрав более 85 тонн металлолома и значительное количество бытового мусора, по информации от пресс-службы проекта. В акции участвовали 160 человек.

Читать полностью

Новости