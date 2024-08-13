Роскомнадзор заблокировал копию сайта «Фикбук» за распространение контента, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения

Роскомнадзор заблокировал зеркальную версию сайта "Фикбук", утверждая, что данная мера была предпринята из-за распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, как сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор ограничил доступ к копии "Фикбука" в связи с публикациями, поддерживающими нетрадиционные связи", — добавили в ведомстве.
На платформе "Фикбук" пользователи делятся фанатскими произведениями, среди которых рассказы и стихи, вдохновленные книгами, фильмами, сериалами, анимацией и другими творческими проектами. Эта площадка является крупнейшим русскоязычным ресурсом для публикации как фанфиков, так и оригинальных рассказов, а также аналитических материалов о литературе.
Организаторы сообщества в Telegram отметили, что, несмотря на блокировку, пользователи с разных уголков мира продолжают творить и читать на сайте. Ежедневная аудитория "Фикбука" составляет около 1, 5 миллиона человек; падение посещаемости оказалось "не столь значительным" — всего на 25%.
Сайт был заблокирован с 12 июля, после чего Роскомнадзор потребовал от владельцев удалить ЛГБТ-контент. Платформа сообщила о его удалении, но ведомство продолжало выявлять запрещенные материалы и отказалось отменить блокировку.
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