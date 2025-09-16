Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Муравьи двух видов
Муравьи двух видов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:07

Машина времени из музейных витрин: как старые коллекции раскрыли тайну исчезающих муравьёв

Исследование в Science: численность муравьёв на Фиджи резко сократилась после колонизации

Учёные нашли новый способ взглянуть на историю биоразнообразия — через музейные коллекции. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, показало: численность муравьёв на Фиджи резко сократилась с момента колонизации островов человеком. Такой вывод удалось сделать благодаря анализу старых образцов, собранных за многие десятилетия.

Почему это важно

Чаще всего внимание общественности и международных природоохранных организаций сосредоточено на крупных и ярких животных — китах, тиграх, слонах. Однако профессор Александр Михеев из Австралийского национального университета отмечает: уменьшение популяций насекомых может оказаться куда более разрушительным для экосистем.

"Маленькие существа управляют миром", — подчеркнул профессор Александр Михеев.

Муравьи — ключевые участники природных сообществ. Они разрушают органику, регулируют популяции других насекомых, способствуют распространению семян растений и поддерживают баланс экосистем.

Новый взгляд через музейные экспонаты

Инновационная методология позволила использовать коллекции старых музейных образцов как своеобразную "машину времени". Сравнивая данные о численности муравьёв прошлых эпох с современными находками, исследователи выяснили: после колонизации численность колоний резко снизилась. Влияние оказали урбанизация, завозные виды и изменения в ландшафтах.

Апокалипсис насекомых

Учёные всё чаще говорят о глобальном "апокалипсисе насекомых" — стремительном сокращении их численности по всему миру. Причины разнообразны: потеря мест обитания, загрязнение, изменение климата, применение пестицидов. Исследование на Фиджи подтверждает: даже небольшие островные экосистемы испытывают те же угрозы, что и большие континенты.

Последствия для экосистем

Снижение численности муравьёв может привести к нарушению цепочек питания, уменьшению плодородия почв и ослаблению устойчивости экосистем. В конечном счёте это отражается и на человеке: на сельском хозяйстве, качестве воды, состоянии лесов.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы Минусы
Доступ к историческим данным без повторного полевого сбора Ограниченность сохранённых образцов
Позволяет проследить динамику численности Риск неполноты данных
Уникальная возможность изучать влияние человека на природу в ретроспективе Трудоёмкость анализа

Решения проблемы

  1. Усилить мониторинг насекомых, включая "незаметные" виды.
  2. Создать базы данных с оцифровкой музейных коллекций.
  3. Сократить применение пестицидов и химикатов.
  4. Сохранять природные места обитания, особенно на островах.
  5. Вовлекать общественность в проекты по защите биоразнообразия.

Мифы и правда

  • Миф: исчезновение мелких насекомых не повлияет на природу.
    Правда: именно они формируют основу экосистем.
  • Миф: муравьи легко приспосабливаются в любых условиях.
    Правда: многие виды чувствительны к вмешательству человека.
  • Миф: биоразнообразие насекомых восстановится само.
    Правда: без защиты и мониторинга тенденция только ухудшается.

FAQ

Почему исследовали именно Фиджи?
Острова — удобная модель для изучения воздействия человека на экосистемы.

Можно ли восстановить популяции муравьёв?
Да, при сохранении среды обитания и контроле завозных видов.

Что даёт анализ музейных коллекций?
Он показывает динамику биоразнообразия на протяжении десятилетий и даже веков.

Исторический контекст

  • 1970-е: первые крупные публикации о сокращении численности насекомых.
  • 2000-е: формируется термин "апокалипсис насекомых".
  • 2020-е: появляются методы анализа старых коллекций для отслеживания тенденций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать насекомых в программах охраны → разрушение экосистем → включать их в стратегии сохранения.
  • Сосредоточиться только на крупных видах → упущение ключевых игроков → комплексный подход.
  • Недооценивать влияние человека → продолжение деградации → усиление международных исследований.

А что если…

Если тенденция сохранится, экосистемы станут менее устойчивыми, что приведёт к непредсказуемым последствиям для сельского хозяйства и жизни людей.

Интересные факты:

  1. На Земле живёт более 14 тысяч описанных видов муравьёв.
  2. Муравьи способны переносить груз в 20-30 раз тяжелее собственного тела.
  3. Их колонии могут насчитывать миллионы особей и действовать как единый организм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Геологическое общество Новой Зеландии признало Зеландию самостоятельным континентом сегодня в 6:08

Под океаном скрывается земля размером с Индию — почему о ней почти никто не знает

Учёные нашли доказательства существования затонувшего материка у берегов Новой Зеландии. Зеландия может претендовать на статус восьмого континента.

Читать полностью » Японские учёные впервые зафиксировали размножение морских червей на глубине более 6000 метров сегодня в 5:56

Шок в океанских глубинах: ученые зафиксировали то, что считалось невозможным!

Японская экспедиция зафиксировала размножение глубоководных червей трикладий на глубине 6000 метров. Генетический анализ показал связь с мелководными видами! Изучена адаптация без мутаций.

Читать полностью » Биологи: мутация фермента ADH4 помогла предкам людей усваивать этанол сегодня в 4:33

От пьяной обезьяны до бокала виски: тайная линия нашей истории

История алкоголя началась задолго до виноделия. Как древние фрукты и мутации ферментов сделали нас уязвимыми к зависимости — и что это значит сегодня?

Читать полностью » NASA и Blue Origin готовят проекты добычи кислорода и металлов из грунта Луны сегодня в 3:22

Луна перестаёт быть мечтой: как спутник превращается в завод кислорода и металлов

Можно ли построить колонии на Луне без воды? Учёные и инженеры уже предлагают альтернативный источник ресурсов, который изменит будущее космоса.

Читать полностью » Frontiers in Earth Science: возраст окаменелых яиц динозавров в Юньяне составил 85 млн лет сегодня в 2:37

Китай стал страной яиц-оракулов: находки рассказывают, что происходило 85 миллионов лет назад

Учёные впервые применили новый метод датировки окаменелых яиц динозавров в Китае. Результаты перевернули представления о меловом периоде.

Читать полностью » Меркурий скроется за Солнцем 21 сентября — данные In-The-Sky сегодня в 1:22

Планета прячется в сиянии Солнца: тайна, которую можно разгадать только в октябре

В ближайшие недели Меркурий исчезнет с небосвода. Астрономы объясняют, почему это естественное явление и когда снова удастся увидеть планету.

Читать полностью » Проект StEnSea: Германия и США испытали подводное хранилище энергии на глубине 550 метров сегодня в 0:11

Океан как электростанция: энергия, которая дремлет на глубине

Немецкие учёные готовят необычный эксперимент у берегов Калифорнии — подводные бетонные аккумуляторы. Чем они лучше привычных батарей?

Читать полностью » Нейровизуализация показывает, как мозг предсказывает цвета вчера в 23:41

Мозг может исказить цвета навсегда: фМРТ предупреждает о скрытых угрозах для зрения

Исследование раскрывает, как мозг одинаково кодирует цвета у разных людей, открывая двери в новые открытия.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Греция заблокировала инициативу ЕС о новых визовых ограничениях для россиян
Еда

Картофельный рулет с фаршем в духовке сохраняет сочность начинки при запекании
Авто и мото

"АвтоВАЗ" рассматривает локализацию производства в Египте и странах Магриба
Технологии

Xiaomi Pad 8 Pro получил 2697 и 9485 баллов в тестах Geekbench
ДФО

Следком Приморья сообщил о задержании семи подозреваемых в хищении земли
Красота и здоровье

История спасения: как обычный ремень предотвратил смертельное кровотечение
Дом

Эксперты объясняют, какие ошибки при использовании микроволновки сокращают срок службы
Питомцы

Ветеринарные эксперты назвали 9 признаков плохого корма для кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet