Индийским зрителям в октябре представят шоу "История любви Шахерезады" Татьяны Навки

Гастроли шоу "История любви Шахерезады" Татьяны Навки запланированы на 18-20 октября в индийском городе Ахмадабад.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе шоу, зрителей ожидают выступления таких фигуристов, как Камила Валиева, Анна Щербакова, Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Иван Ригини, Егор Мурашов и другие.
"Гастроли нашего шоу в Индии - это большое культурное событие международного масштаба. "История любви Шахерезады" - шоу, в котором представлены сразу несколько восточных культур: Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии. История и традиции каждого региона переплетаются в постановке с современными техническими решениями, спецэффектами и видеопроекциями высочайшего уровня. Мы создаем целый сказочный мир, охватывающий зрителя целиком", - рассказала Навка.
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