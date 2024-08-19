Фигуристы российской сборной поделились опытом тренировок в США под руководством Игоря Шпильбанда

Немногие российские фигуристы отправляются на тренировочные сборы в другие страны. Это связано с тем, что и в России есть много хороших спортивных баз, а тренировки за границей могут быть дорогостоящими.
Однако иногда необходимо преодолеть огромные расстояния, чтобы поработать под руководством опытного специалиста.
Именно так поступили Екатерина Миронова и Евгений Устенко - они провели несколько недель в США в июне и июле, тренируясь на катке у Игоря Шпильбанда.
В интервью для «Чемпионата» Катя и Женя подробно рассказали о работе с Игорем Юрьевичем, о том, как им приходилось адаптироваться к условиям, когда на льду одновременно тренировалось до 13 пар, и о различиях между тренировками в России и за океаном. Также они поделились своими мыслями о выборе музыки для программ в текущем сезоне.
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