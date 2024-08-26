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Фильм про фигуриста Костомарова показали на кинофестивале в Москве
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Кинофестиваль "Будем жить" закрылся показом фильма про фигуриста Костомарова

Фильм про фигуриста Костомарова показали на кинофестивале в Москве

На закрытии XIII Московского международного кинофестиваля "Будем жить", посвященного Году семьи, был показан документальный фильм Михаила Щедринского "Роман Костомаров: рожденный дважды", сообщает ТАСС.

Сам фигурист представил картину как "фильм про веру, про жизнь, про преодоление". Костомаров выразил благодарность зрителям за поддержку, своей супруге и медсестрам, которые помогали ему в период болезни.

В рамках фестиваля были представлены фильмы различных российских и зарубежных режиссеров, направленные на развитие зрительской культуры и популяризацию духовных ценностей. Пресс-служба кинофестиваля сообщила, что на этот год было подано более 400 работ из 15 стран для участия в программе.

Фото: Freepik

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