Кинофестиваль "Будем жить" закрылся показом фильма про фигуриста Костомарова

На закрытии XIII Московского международного кинофестиваля "Будем жить", посвященного Году семьи, был показан документальный фильм Михаила Щедринского "Роман Костомаров: рожденный дважды", сообщает ТАСС.
Сам фигурист представил картину как "фильм про веру, про жизнь, про преодоление". Костомаров выразил благодарность зрителям за поддержку, своей супруге и медсестрам, которые помогали ему в период болезни.
В рамках фестиваля были представлены фильмы различных российских и зарубежных режиссеров, направленные на развитие зрительской культуры и популяризацию духовных ценностей. Пресс-служба кинофестиваля сообщила, что на этот год было подано более 400 работ из 15 стран для участия в программе.
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