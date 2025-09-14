Почему фигуристам важно развиваться в нескольких видах спорта
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Простые дыхательные практики, мягкая растяжка и массаж перед сном помогут снять стресс и уснуть быстрее.Читать полностью » сегодня в 5:50
Простое упражнение без снарядов может удивить нагрузкой: как "стульчик у стены" помогает укрепить мышцы и где скрываются его ограничения.Читать полностью » сегодня в 5:10
Универсальный комплекс для дома, который заменит спортзал: планка, отжимания и «скалолаз» в необычных вариациях для разных уровней подготовки.Читать полностью » сегодня в 4:50
Лёгкая боль в бедре после спорта — не повод прекращать тренировки. Несколько простых шагов помогут вернуть подвижность и комфорт.Читать полностью » сегодня в 4:15
Сильные предплечья делают фигуру мощнее и помогают в базовых упражнениях. Разбираем мифы, анатомию и лучшие способы прокачки этой зоны.Читать полностью » сегодня в 4:10
Сауна после тренировки обещает ускоренное восстановление и даже помощь в снижении веса. Но насколько это реально подтверждают исследования?Читать полностью » сегодня в 3:50
Боль в пояснице может настигнуть и офисного работника, и спортсмена. Разбираемся, как простая профилактика помогает сохранить здоровье спины.Читать полностью » сегодня в 3:22
Почему "день ног" нельзя пропускать: от разминки до приседаний и выбора между тренажёрами и свободными весами — полный гид для тех, кто строит тело.Читать полностью »