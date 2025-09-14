Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яна Рудковская
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:13

Почему фигуристам важно развиваться в нескольких видах спорта

Яна Рудковская сообщила, что её сын Саша Плющенко почти ежедневно играет в футбол

Продюсер Яна Рудковская рассказала, какую пользу её сыну, фигуристу Александру Плющенко, приносят дополнительные занятия футболом.

Два вида спорта для гармонии

По словам Рудковской, футбол помогает развивать выносливость и физическую подготовку, необходимые для фигурного катания. Она напомнила, что и её муж, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в годы своей спортивной карьеры совмещал катание с другими активностями.

"Мы его развиваем в двух видах спорта — фигурном катании и футболе. Потому что в своё время Евгений, занимаясь фигурным катанием, также увлекался теннисом. (…) И так же он развивает и Санька, потому что считает: у спортсмена должна быть "физика" и выносливость", — пояснила Рудковская.

Футбол как источник удовольствия

Продюсер подчеркнула, что сыну нравится играть в футбол.

"Саньку нравится. Понятное дело, что, конечно, в приоритете фигурное катание, но мы приветствуем и футбол. Саша занимается почти каждый день", — добавила она.

Таким образом, дополнительный спорт стал не только полезным элементом тренировочного процесса, но и источником удовольствия для юного спортсмена.

