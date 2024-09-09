Тутберидзе высказалась по поводу погашения долга Парсеговой перед академией Плющенко

Тутберидзе пообещала, что долг Парсеговой перед академией Плющенко будет полностью погашен

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе объявила, что долг 12-летней фигуристки Арины Парсеговой будет полностью погашен, несмотря на собранные средства на открытой тренировке.

Вся команда планирует организовать мероприятие таким образом, чтобы зрителям было интересно и легко следить за происходящим, сообщила тренер.

"Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке. Вся наша команда постарается провести эту открытую тренировку-прокаты так, чтобы зрителю было интересно и понятно происходящее", — сказала Тутберидзе в соцсетях.

Напомним, что в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Академия "Ангелы Плющенко" подала иск после невыполнения условий контракта со стороны фигуристки. Недавно суд постановил взыскать 1,8 миллиона рублей с матери спортсменки, Натальи Парсеговой.

Фото: commons.wikimedia.org/ Luu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)