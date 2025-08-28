Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:21

"Подругами мы бы не стали": что стоит за признанием Медведевой о Загитовой

Можно ли из соперниц сделать настоящих подруг? Этот вопрос давно волнует поклонников фигурного катания, особенно когда речь заходит о Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Две чемпионки, ставшие символом целой эпохи спорта в России, долгое время находились в состоянии холодного соперничества. И только недавно они смогли найти общий язык.

"Подругами мы бы не стали"

Евгения Медведева откровенно призналась, что близкой дружбы с Алиной Загитовой у них вряд ли когда-либо могло бы быть.

"Мы могли бы быть подругами с Загитовой? Я думаю, вряд ли. Это, наверное, и Алина бы то же самое сказала. Но то, что мы сейчас спокойно коммуницируем, можем за кофе вместе сходить, это правда", — заявила Медведева.

Несмотря на прошлые разногласия, сегодня спортсменки свободно общаются и даже встречаются вне соревнований.

От соперничества к уважению

История их отношений богата драматичными моментами. В середине октября прошлого года на пресс-конференции "Россия сегодня" Евгения отвечала на вопросы о соперничестве с Загитовой. Тогда же она подчеркнула, что с лёгкостью согласилась заменить Алину в роли ведущей проекта "Ледниковый период". Этот жест многие восприняли как показатель зрелости и умения оставить прошлое позади.

А уже в мае произошёл настоящий перелом. После примирения Алина Загитова публично поблагодарила Евгению за первый шаг: та пригласила её в качестве гостьи в своё шоу.

"Это было очень важно для меня, и встреча прошла тепло", — отметила Алина.

