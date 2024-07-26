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Фигуранты по делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова были арестованы еще в апреле
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Фигуранты по делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова были арестованы еще в апреле

Согласно материалам дела, трое фигурантов, связанных с расследованием в отношении бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, были взяты под стражу еще в апреле текущего года.

Басманный суд столицы принял решение об аресте Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой. Их обвиняют в причастности к схеме поставок некачественной продукции в вооруженные силы по завышенным расценкам.

Примечательно, что Ковалевич занимал пост генерального директора АО "Грязинский пищевой комбинат" — предприятия, фигурирующего в деле Булгакова.

Ранее источники в правоохранительных структурах информировали РИА Новости о том, что Булгаков, пользуясь своим служебным положением, продвигал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

В пятницу Федеральная служба безопасности и Следственный комитет объявили о задержании Булгакова по обвинению в коррупции. В Министерстве обороны он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. На должность заместителя министра обороны Булгаков был назначен 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года он покинул этот пост в связи с переходом на другую работу.

Фото: www.flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)

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