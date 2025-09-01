Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка и инжир
Кошка и инжир
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:13

Один кусочек — и питомец в опасности: вот чем может обернуться тяга кошки к фрукту

Ветеринары предупредили об опасности инжира для кошек

Инжир — любимый многими фрукт конца лета. Он сладкий, питательный и полезный для человека. Но для кошек эта ягода и особенно само дерево могут быть опасны.

Можно ли кошкам есть инжир

Несмотря на то что плод выглядит безобидным, ветеринары относят инжир и листья смоковницы к токсичным продуктам для кошек. В листьях и стеблях содержатся вещества, способные вызывать серьёзные нарушения в работе организма животного: от лёгких расстройств пищеварения до тяжёлых интоксикаций.

Чем опасен инжир

Листья и ветви смоковницы содержат млечный сок, в котором присутствуют ядовитые соединения. Они могут вызывать рвоту, диарею, слабость, а при больших дозах — поражать нервную систему, приводя даже к судорогам.
Сам плод отличается высоким содержанием сахара, что способно нарушить работу желудка и кишечника, а при регулярном поедании повышает риск ожирения и диабета.
Натуральный латекс, содержащийся в растении, может вызвать аллергию у кошки.

Симптомы отравления

Если питомец съел листья, кору или даже немного плодов, могут появиться следующие признаки:
— тошнота и рвота;
— понос;
— сильное слюноотделение;
— вялость и сонливость;
— отказ от еды;
— болезненность живота;
— в тяжёлых случаях — эпилептические припадки.

Интенсивность симптомов зависит от количества съеденного и времени, прошедшего до оказания помощи.

Что делать хозяину

Если есть подозрение, что кошка съела инжир или части дерева, важно немедленно связаться с ветеринаром. До осмотра специалиста стоит внимательно наблюдать за животным: любые изменения поведения или состояния должны насторожить.

Лечение

Обычно терапия носит поддерживающий характер: животному вводят жидкости для восстановления баланса, применяют противорвотные препараты и средства для защиты желудка. При осложнениях возможно назначение антибиотиков и мочегонных. Чем быстрее кошка получает помощь, тем выше шанс избежать серьёзных последствий.

Инжир может показаться безобидным угощением, но для кошек он связан с реальным риском отравления. Лучше вовсе исключить его из рациона питомца и следить, чтобы животное не имело доступа к смоковнице в доме или саду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выщипывание перьев у попугаев связано с изменением среды, указывают эксперты по птицам сегодня в 14:34

Секрет здоровых перьев: как спасти попугая от беды лёгким способом

Попугай выщипывает перья — шалость или сигнал беды? Разбираем причины: скука, питание, паразиты. Советы, как помочь питомцу и сохранить оперение.

Читать полностью » Кошки стимулируют лактацию лапками: исследование поведения животных сегодня в 14:26

Когда лапки ласкают душу: как кошка показывает свою любовь по-своему

Почему кошки мнут вас лапками? Узнайте, что скрывается за этим трогательным поведением и как оно связано с любовью и здоровьем, а также что значит "молочный шаг".

Читать полностью » Ветеринарные специалисты выявили основные пути заражения собак глистами в домашних условиях сегодня в 13:18

Глисты крадут жизнь: как паразиты превращают здоровую собаку в тень себя

Даже идеально ухоженная домашняя собака может подхватить глистов — через обувь или кожу. Узнайте, как распознать симптомы и почему важно вовремя обратиться к ветеринару, не рискуя здоровьем питомца.

Читать полностью » Как вернуть чужого попугая хозяину: рекомендации орнитологов сегодня в 13:15

Попугай в окне: неожиданный гость, который перевернёт ваши представления о домашнем уюте

Неожиданный визит чужого попугая в ваш дом — как помочь пернатому потеряшке вернуться домой и что делать, если хозяин не находится? Советы и полезные рекомендации.

Читать полностью » Зоопсихолог объяснил, как кошка проявляет любовь к человеку сегодня в 12:10

Холодная внешность — горячее сердце: неожиданные проявления кошачьей привязанности

Как понять, что кошка действительно привязалась к хозяину? Узнайте главные признаки привязанности, которые помогут понять чувства вашего питомца.

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют стрижку для профилактики кишечных болезней у питомцев сегодня в 12:04

Стрижка, которая спасает жизнь: тайные риски длинной шерсти у кошек и собак

Почему стрижка влияет на здоровье кошек и собак? Эксперты из "Здоровье животных" раскрывают секреты подготовки и выбора стрижки, чтобы избежать проблем с шерстью и кожей.

Читать полностью » Президент РКФ Голубев: во время течки сукам опасно гулять на площадках для выгула сегодня в 11:44

Вчера ангел, сегодня бунтарь: как течка превращает питомца в другую собаку

Как течка влияет на поведение собаки и какие меры предосторожности нужно соблюдать на прогулках? Советы экспертов помогут избежать проблем.

Читать полностью » Подростковый возраст у собак наступает с шести месяцев — ветеринары о причинах изменений поведения сегодня в 10:40

Щенок превратился в бунтаря: самый сложный возраст собаки наступает внезапно

Подростковый возраст у собак — самый трудный этап для хозяев. Почему питомцы меняются и как пережить этот период без стрессов?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Перегрев двигателя и АКПП осенью: механики назвали главные причины поломок
Спорт и фитнес

Почему Марк Цукерберг выбрал бразильское джиу-джитсу и называет его лучшим видом спорта
Садоводство

Константин Пулькин назвал главные ошибки при покупке загородного дома
Наука и технологии

Китайское исследование показывает, как отцовская теплота влияет на социальные навыки студентов
Туризм

Россиянам и белорусам придётся оформлять ETA за 48 часов до въезда в Латвию
Еда

Эксперт объяснила, чем отличается поваренная, морская и калиевая соль
Еда

Исследование: витамин D3 замедляет биологическое старение, сохраняя длину теломер
Наука и технологии

Астрономы изучили двойную звёздную систему NGC 3603-A1 с массами 70–93 солнечных масс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru