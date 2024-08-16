"Идёт интенсивная работа": в Курской области ВС РФ продолжают уничтожать украинские подразделения

Ситуация в Курской области является контролируемой, Вооружённые силы России ведут интенсивную работу по удерживанию и уничтожению подразделений ВСУ. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов.

"Обстановка нормальная, подконтрольная… За вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника", — сказал он.

Алаудинов добавил, что ВСУ пытаются пробиться по другим направлениям, но безуспешно. ВС РФ интенсивно работают, удерживая и уничтожая врага, подытожил командир спецназа "Ахмат".

Бои в Курской области ведутся с утра 6 августа, когда 11-тысячная группировка ВСУ вошла на территорию региона. 9 августа власти региона объявили режим ЧС федерального уровня, 10 августа в Курской области введён режим контртеррористической операции.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.

Фото: Министерство обороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0).