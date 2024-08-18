Травля муравьёв на деревьях: надёжные способы обезопасить ваши растения

Муравьи - один из самых распространённых и надоедливых вредителей садов и огородов. Особенно они досаждают, когда облюбовывают деревья, поселяясь в стволах и ветвях. Такое соседство чревато серьёзными проблемами для растений, поэтому с муравьями нужно бороться незамедлительно.
Почему муравьи обживают деревья?Главная причина - наличие на растениях тлей, медвяной росы и других сладких веществ, которыми питаются муравьи. Их привлекают также гнилые участки древесины, трещины и полости, где можно устроить муравейник. В таких местах насекомые активно размножаются, нанося вред здоровью и урожаю деревьев.
Как избавиться от муравьев на деревьях
Существует несколько эффективных методов борьбы с этими вредителями:
Механические методы
- очистить ствол и ветви от мха, трещин и дупел;
- убрать укрытия для муравьев;
- обмазать нижнюю часть ствола слоем глины или извести - это затруднит доступ к дереву;
- опутать ствол липкой лентой или смазать клеем - муравьи не смогут по ней подниматься.
Инсектициды
- обработать ствол и ветви специальными инсектицидными препаратами;
- использовать химические средства под корнем дерева для уничтожения гнезда.
Важно строго соблюдать инструкцию и меры предосторожности при работе в ядохимикатами.
Биологические методы
- высаживать рядом с деревьями растения-репелленты: полынь, чабрец, лаванду;
- применять биологические инсектициды на основе грибковых или бактериальных культур. Эти методы не вредят деревьям и безопасны для человека.
Народные способы
- опрыскивать деревья отварами чеснока, перца или табака;
- обсыпать ствол и ветви древесной золой или молотым мелом. Эти средства также отпугивают муравьев, не причиняя вреда растениям.
Бороться с муравьями нужно комплексно, сочетая различные методы. Тогда вы быстро очистите свои деревья от этих назойливых вредителей и обеспечите им здоровое развитие.
Фото: Calandrion.
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