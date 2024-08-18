Травля муравьёв на деревьях: надёжные способы обезопасить ваши растения

Атака муравьёв на деревья: как с ними справиться раз и навсегда

Муравьи - один из самых распространённых и надоедливых вредителей садов и огородов. Особенно они досаждают, когда облюбовывают деревья, поселяясь в стволах и ветвях. Такое соседство чревато серьёзными проблемами для растений, поэтому с муравьями нужно бороться незамедлительно.

Почему муравьи обживают деревья?Главная причина - наличие на растениях тлей, медвяной росы и других сладких веществ, которыми питаются муравьи. Их привлекают также гнилые участки древесины, трещины и полости, где можно устроить муравейник. В таких местах насекомые активно размножаются, нанося вред здоровью и урожаю деревьев.

Как избавиться от муравьев на деревьях

Существует несколько эффективных методов борьбы с этими вредителями:

Механические методы

очистить ствол и ветви от мха, трещин и дупел;

убрать укрытия для муравьев;

обмазать нижнюю часть ствола слоем глины или извести - это затруднит доступ к дереву;

опутать ствол липкой лентой или смазать клеем - муравьи не смогут по ней подниматься.

Инсектициды

обработать ствол и ветви специальными инсектицидными препаратами;

использовать химические средства под корнем дерева для уничтожения гнезда.

Важно строго соблюдать инструкцию и меры предосторожности при работе в ядохимикатами.

Биологические методы

высаживать рядом с деревьями растения-репелленты: полынь, чабрец, лаванду;

применять биологические инсектициды на основе грибковых или бактериальных культур. Эти методы не вредят деревьям и безопасны для человека.

Народные способы

опрыскивать деревья отварами чеснока, перца или табака;

обсыпать ствол и ветви древесной золой или молотым мелом. Эти средства также отпугивают муравьев, не причиняя вреда растениям.

Бороться с муравьями нужно комплексно, сочетая различные методы. Тогда вы быстро очистите свои деревья от этих назойливых вредителей и обеспечите им здоровое развитие.

Фото: Calandrion.