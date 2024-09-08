Размещение истребителей F-35 в Финляндии угрожает безопасности России

Рассредоточение в Финляндской Республике малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, которые в состоянии нести на себе оружие массового поражения, представляет угрозу для безопасности Российской Федерации. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
Как сообщает издание Соединённых Штатов, один такой летательный аппарат, который принадлежит к семейству одномоторных, сверхзвуковых, малозаметных многоцелевых истребителей, может стать причиной гибели тысяч москвичей. Аргументировали это тем, что самолёт снабжён термоядерной гравитационной бомбой B61-13, которая входит в долгосрочный запас ЯО Соединённых Штатов со времен окончания холодной войны. Всё это делает рассредоточение летательных аппаратов в Финляндии потенциально большой опасностью для Российской Федерации.
В материале также акцентировали внимание на том, что пара самолётов F-35 на текущей неделе уже осуществили пробную посадку на какую-то автостраду Финляндии.
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